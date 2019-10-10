Эффективные способы снижения давления без визита к врачу

Все что необходимо знать гипертоникам.Как ни странно, но принципы нормализации давления – то есть снижения высокого, повышения низкого и стабилизации постоянно скачущего – одинаковы, как бы ни отличались симптомы. Много движения, определенные ограничения в питании, отказ от всего плохого в пользу всего хорошего – и это не шутка, давление действительно нормализуется. Не сразу, конечно, но через два-три месяца самочувствие улучшается уже значительно, а призрак патологоанатома в белом халате, сокрушенно цокающего языком, уходит все дальше и дальше.И пусть изменения будут продвигаться крохотными шажками, важно не забывать: хоть и медленно, но вы идете в правильном направлении, а не быстро и бесконтрольно скатываетесь в никуда.Занимайтесь спортомЧеловеку необходимо двигаться – это закон природы, который пока никому не удалось обойти. Минимум полчаса интенсивных (до пота) упражнений ежедневно обеспечат стабильное снижение высокого давления (в среднем на пять мм. рт. ст. и верхнее, и нижнее) и, в то же время, взбодрят и повысят на аналогичную отметку при гипотонических проявлениях. Просто определитесь, что вам нравится – бег, велосипед, аэробика, и занимайтесь этим каждый день без выходных.Меньше солиСоль – белая смерть, особенно для людей с проблемными сосудами: всех остальных соль убьет медленно, а этих — быстро. Врачи рекомендуют урезать соль в рационе до полутора граммов, а при высоком давлении и вообще от нее отказаться. Все дело в натрии, именно он задерживает жидкость в тканях, что и приводит к повышению давления. Так что внимательно читайте состав на упаковках и забудьте о колбасных изделиях, сдобе, печенье, снеках, чипсах, хлебе и соленой рыбе навсегда.Чтобы пища не казалась пресной, используйте альтернативы соли для вкусовых комбинаций: перец, травы, пряности, лимонный сок, хрен, имбирь, чеснок, фруктовые соки.Ешьте бананыЛюдям с высоким и нестабильным давлением нужно есть как можно больше продуктов, богатых калием, которые противостоит врагу всех гипертоников — натрию. Если печеная картошка уже не лезет, вспомните, например, о бананах.Взрослые должны получать с пищей от 4700 мг калия в день: банан среднего размера — 422 мг, печеный картофель с кожицей — 738 мг, натуральный апельсиновый сок — 496 мг/250 граммов, йогурт 531-579 мг/200 граммов.Сбросьте весЗависимость проста: больше тела – больше крови – тяжелее сердцу и сосудам. Доказано, что у толстяков просвет сосудов не расширяется сообразно объему их талии, то есть увеличивший объем крови бедному сердцу нужно прокачать через старые сосуды. А как это сделать? Правильно, увеличить давление.Даже пять сброшенных килограммов улучшат ситуацию и снизят давление, что уж говорить о нормальном весе. Некоторые гипертоники со стажем, похудев до нормы, отмечали… полное выздоровление.Избегайте стрессовЗамечали, как после вспышки ярости, испуга или другого какого-нибудь яркого переживания начинает шуметь в ушах, давить в глазах, болеть голова (подробный список жалоб гипертоников можете узнать у любого кардиолога)?Контролируйте стресс, избегайте ситуаций, в которых будете нервничать, учитесь относиться к жизни проще и довольствоваться малым. Как утверждают врачи, проживете дольше, а качество жизни будет лучше.Бросайте куритьКурение убивает. Однако у вас может и не быть шанса загнуться от рака легких, потому что раньше вас уложит в гроб инфаркт. Кроме того, курение чаще всего сопровождается другими, не менее опасными для организма, привычками — злоупотреблением другими не самыми легальными веществами, малой подвижностью, жутким питанием и презрением к спорту.Откажитесь от алкоголяХоть бокал красного вина еще никому не навредил… А нет, навредил. Людям с высоким давлением алкоголь категорически противопоказан, даже если «немножечко» и «за здоровье». Наблюдения показывают, что даже 50 мл вина, 250 мл пива или 20 мл водки повышают давление и ухудшают ситуацию в целом.Откажитесь от кофеинаКофе может быть незаменимым… пока тонометр не покажет совершенно другие цифры вместо ожидаемых. Гипертоникам кофе и кофеиносодержащие напитки категорически противопоказаны, потому что повышают давление. Не верите? Измерьте давление через несколько минут после чашечки любимого эспрессо. Вы будете неприятно удивлены.Занимайтесь йогойЙога и ей подобные практики способствуют не только развитию физической выносливости и гибкости, но и тренируют эмоции, успокаивают и учат отвлекаться. Считается, что дыхательные упражнения, которые практикуют некоторые йоги, помогают снижать давление почти так же эффективно, как медицинские препараты.МедитируйтеМедитация, то есть умение сосредоточиться на внутреннем за счет внешнего, успокаивает, прогоняет стресс и умиротворяет. Мантры, правильное дыхание и размещение тела, визуализация образов – все это подчас срабатывает эффективнее успокоительных.