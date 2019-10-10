Ученые доказали: зеленый чай помогает сбросить вес
В ходе проведенного исследования выяснилось, что употребление зеленого чая снижает массу тела и улучшает метаболические показатели.
Об этом сообщили китайские ученые из Университета Кхон Каен.
В исследовании были задействованы респонденты с избыточной массой тела, которых разделили на три группы. Первая принимала плацебо, вторая категория участников ежедневно выпивала по одной чашке зеленого чая, а третья – по две.
Стоит отметить, что рацион людей оставался неизменным. Однако результаты эксперимента показали, что те участники, которые употребляли зеленый чай, потеряли в весе порядка 2 килограмм.
Помимо снижения веса у респондентов улучшились метаболические показатели и самочувствие в целом. По словам ученых, зеленый чай активизирует процесс преобразования жиров в энергию, что вызывает длительное чувство насыщения.
Основываясь на полученных данных, исследователи рекомендуют всем людям, страдающим ожирением, регулярно употреблять зеленый чай. Следует добавить, что напиток следует добавить к основной диете.
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