Ученые доказали: зеленый чай помогает сбросить вес

Зеленый чай — отличный помощник в процессе похудения.В ходе проведенного исследования выяснилось, что употребление зеленого чая снижает массу тела и улучшает метаболические показатели.Об этом сообщили китайские ученые из Университета Кхон Каен.В исследовании были задействованы респонденты с избыточной массой тела, которых разделили на три группы. Первая принимала плацебо, вторая категория участников ежедневно выпивала по одной чашке зеленого чая, а третья – по две.Стоит отметить, что рацион людей оставался неизменным. Однако результаты эксперимента показали, что те участники, которые употребляли зеленый чай, потеряли в весе порядка 2 килограмм.Помимо снижения веса у респондентов улучшились метаболические показатели и самочувствие в целом. По словам ученых, зеленый чай активизирует процесс преобразования жиров в энергию, что вызывает длительное чувство насыщения.Основываясь на полученных данных, исследователи рекомендуют всем людям, страдающим ожирением, регулярно употреблять зеленый чай. Следует добавить, что напиток следует добавить к основной диете.