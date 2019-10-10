Названы основные признаки перегруженности печени

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Определите, нужна ли вашей печени передышка.Печень обладает большой степенью восстановления и большим запасом прочности. Но и она может сдаться при нарушении приема пищи, от лекарств, стрессов и вредных привычек.Какие же признаки перегруженности печениМорщины на лицеМорщины это не только признаки старчества , но и лакмусовая бумага работы печени. При перегруженности печени вертикальные морщины появляются на лбу и над носом между бровями. Чем глубже- тем хуже.Пигментная окраска кожиПятна разных оттенков от зеленоватых до коричневных расскажут вам о состоянии вашей печени. Вы наверняка видели стариков, у которых кисти рук и лица покрыты темными пятнами ( лентиго). Это уже возрастные изменения перегруженной печениЖирная кожаПечень ежеминутно фильтрует кровь и выводит токсины. При ее плохой работе она не может переработать весь жир и он уходит в сальные железы.Жирность кожи лица на лбу и крыльях носа — это тоже сбой работы печени.Жирность и потливость всегда идут рядом. В этом случае закупориваются сальные железы и в них плодятся микроорганизмы, и как итог — прыщи, гнойнички сыпь.Седина тоже связана с печеньюСедина, облысение — все это может быть связано с печенью.Продукты распада гемоглобина тоже выводятся печенью. А это влияет на состояние глаз, которые тускнеют, теряют здоровый вид и желтеют.Воспаление полости рта и горла возникают из за плохой работы слизистой оболочки. Сухость, отечность десен, их кровоточивость говоприт о перегруженности печени.Как определить плохую работу печени в домашних условиях?По калу.Липкий, жидкий, запоры, сухой в виде шариков, цвет белой глины — все это повод обратиться к врачу и проверить печень.И самое главное. Печень не может болеть, в ней нет нервных окончаний и поэтому ситуация опасна вдвойне.