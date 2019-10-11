Названы продукты, которые лишают организм кальция

Кофе, сладости, газированные напитки, пальмовое масло, овсянка – данные продукты вымывают кальций из организма или препятствуют его усвоению.Специалист рассказала изданию «Аргументы и факты» о том, какие продукты могут нанести вред организму, лишив его необходимого количества важного минерала кальция. Так, по словам Анны Ивашкевич, нужно контролировать свое потребление кофе. Допустимой нормой напитка являются 4 чашки емкостью по 30 мл. Превышение этой дозировки ухудшит состояние костей и зубов.Что касается газированных напитков, то некоторые из них также содержат кофеин, под действием которого ухудшается всасывание кальция.Также усвоению кальция может мешать сахар, содержащийся в сладостях: из-за большого количества сластей страдает кишечная микрофлора. Овсянка способна замедлят всасывание кальция в кишечнике из-за содержащейся в ней фитиновой кислоты, добавила нутрициолог.Пальмовое масло, по словам Ивашкевич, в общем снижает степень усвоения очень многих полезных веществ, в том числе витамина D, который помогает усваиваться кальцию.Врач добавила, что кальций участвует в процессах обмена веществ и свертывания крови, регулирует мышечное сокращение, секрецию гормонов. Его дефицит приводит к нарушениям работы сердечной мышцы, судорогам и гипертоническому кризу.Для восполнения ценного микроэлемента, необходимо включить в рацион ряженку, творог, кефир, бобовые, зелень, апельсины, хурму, зеленый чай и бананы, посоветовала эксперт.