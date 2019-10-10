Названа эффективная диета, помогающая быстро похудеть

Советы диетологов о том, как использовать водную диету для похудения и не сгубить свое здоровье.На самом деле похудение на воде является очень действенной методикой, однако здесь необходим правильный подход. Проще метода еще не придумано.Итак, если начать пить больше воды или заменить водой все напитки, то поможет сбросить 500 граммов за три дня.Вода подавляет аппетит, поскольку она заполняет желудок, а также помогает употребленной в пищу клетчатке разбухнуть и заполнить желудок. Достаточный уровень воды в организме способствует выведению из организма продуктов распада жира – азота и углерода.Безусловно, есть и некоторые противопоказания. Не стоит питаться исключительно только водой, поскольку это может привести к падению давления, к слабости и обморокам – то есть, вы можете получить обратный эффект. Вредно просто пить слишком много воды — водную интоксикацию никто не отменял.Похудение на воде называют «похудением для ленивых», поскольку не нужно варить курицу, нарезать салат, считать калории и крутить хула-хуп.Употребляя больше воды, человек стопроцентно съедает меньше, с каждым днем усмиряя лишний психологический аппетит.Пить воду для видимого снижения веса нужно правильно. Для заместительного эффекта необходимо пить стакан воды за полчаса перед каждым приемом пищи. Также стакан воды можно выпить утром сразу после пробуждения. Таким образом вы «разбудите» желудок и ускорите метаболизм. По мнению экспертов, утренняя порция воды ускоряет его на 25%.Как правило, вода очищает кишечник и выводит оттуда продукты распада, накопившиеся от предыдущих приемов пищи. Если не пить никакой другой жидкости, то объем выпитого за день не рекомендовано превышать выше трех литров. Надо помнить, что в пище, и особенно в супах, в составе также присутствует вода.Не желаете отказываться от чашечки утреннего кофе, вы можете пользоваться трюком со стаканом воды перед едой. Так действует «правило стакана», которое естественным способом заставит меньше есть тех, кому сложно уменьшать свои порции.