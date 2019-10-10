Почему горят щеки: врачи назвали причины

Когда у человека горят щеки, возникает много предрассудков.Яркий цвет и ощущение жара в данной области возникают настолько внезапно, что суеверные люди заявляют о том, что кто-то вспоминает человека или ругает его.Щеки краснеют в мороз, ведь кровь при переохлаждении кожи должна циркулировать активно, буквально приливать к ней, чтобы выровнять температуры и исключить обморожения. Однако в сильную жару происходит то же самое.Организм борется с температурными инверсиями, пытаясь исключить перегрев, и посылая кровь к поверхности кожи, на проветриваемые участки, где есть больше шансов ее несколько охладить.Что делать, чтобы щеки не горели?Стоит исключить резкие перепады температур, тогда кровь не будет приливать к лицу.Если покраснение связано с первыми признаками простуды — помогают мятные таблетки.При сильном дискомфорте от прилива крови к лицу можно лечь и немного передохнуть, и то же самое актуально, если вы пришли с жары или с мороза.Если покраснения появляются из-за стенокардии, имеет смысл и вовсе отказаться от походов на улицу в мороз, ветер и жару, чтобы не провоцировать организм.