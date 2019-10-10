Будьте здоровы: названы пять способов защиты от гриппа

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Медики рассказали о правилах безопасности при эпидемии гриппа, которые должен знать и выполнять каждый.Эпидемия гриппа для зимы — привычное явление, которое может произойти в Украине или обойти страну стороной, но в любом случае те, кто предупрежден, вооружены. Поэтому медики в очередной раз напомнили украинцам о главных правилах безопасности в период эпидемии гриппа, которые помогут вам защититься от вируса и избежать негативных последствий.Пять эффективных способов защиты от гриппа:1. Увлажнять слизистую носа. Сухая среда для вируса гриппа наиболее подходящая, а на увлажненной слизистой носа ему будет сложно прикрепиться, поэтому врачи советуют промывать нос соляным раствором несколько раз в день и закапывать его, например, облепиховым маслом или же смазывать носовых проходы оксолиновой мазью. Эти процедуры нужно делать каждое утро или перед тем, как выйти на улицу.2. Чаще мыть руки и не трогать ими лицо. В период эпидемии гриппа следует тщательно вымывать руки с бактериальным мылом, а потом еще и обрабатывать их каким-нибудь раствором, к примеру, спиртом, чтобы истребить болезнетворных микроорганизмов, витающих в воздухе и оседающих на поручнях в транспорте, на продуктах питания в супермаркете и на рынке, на деньгах и так далее.3. Избегать контактов с явно заразившимися людьми. Насморк или частое чиханье должны насторожить вас и заставить подальше отойти от человека, у которого такие симптомы. Грипп у него или другое заболевание — неважно, главное — не заразиться от него и не принести домой вирус.4. Больше ходить пешком. Это позволит вам защититься от заражения гриппом в общественном транспорте. Но если выхода нет, то надевайте чистую респираторную маску, заходя в автобус или метро, а когда выйдете из транспорта — выбросите ее, после чего обработаете руки бактерицидным раствором.5. Есть чеснок и лук каждый день. Фитонциды, которыми богаты эти два продукта, действительно способны уничтожить вирус гриппа. В связи с этим врачи советуют включить эти продукты в свой рацион, но если утром и днем вы не можете есть лук и чеснок из-за неприятного запаха изо рта, то ешьте их на ужин перед сном.Не забывайте главного правила безопасности для своего здоровья — при появлении симптомов гриппа или ОРВИ, которые можно легко перепутать, сразу обращайтесь за помощью к медикам, так как только они поставят верный диагноз и назначат необходимое лечение.