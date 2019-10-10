Это доступное средство поможет улучшить сон
К сожалению, сильные переживания и эмоциональное напряжение, чрезмерные психические нагрузки не проходят бесследно. Чаще всего они приводят к переутомлению и нарушению сна.
Кроме того, бессонница может указывать на наличие ряда заболеваний: неврозов, некоторых сердечнососудистых и психических болезней, нейроинфекции, а также на повреждение головного мозга.
Бессонница сопровождается нарушением ритма пробуждения и засыпания, сон становится коротким, поверхностным и не дает полноценного отдыха. Обычно человека, который мучается от бессонницы, легко узнать по внешнему виду: отеки под глазами, красные глаза, сухие губы, вялость, подавленность.
Лечение бессонницы всегда необходимо начинать с выяснения причины. В зависимости от этого врач подбирает подходящую методику.
Традиционное лечение в борьбе с бессонницей не всегда оказывается эффективным. Химические препараты, как правило, только устраняют симптомы, а нередко могут иметь и побочное действие. Кроме того, постоянное употребление лекарств может подавлять центральную нервную систему, вызывать заторможенность, а также зависимость от определенного препарата, что создает дополнительную угрозу для здоровья человека.
Луковая терапия оказывает успокаивающее действие, нормализует работу нервной системы. Более того, препараты из лука активизируют защитные силы организма и предотвращают различные заболевания, которые приводят к нарушению сна.
Рецепт из лука от бессонницы
Вам потребуется:
— 1 головка репчатого лука,
— 1 ст. л. сухих истолченных корней шалфея,
— 1 ч. л. меда,
— 200 мл молока.
Лук измельчают и смешивают с шалфеем. Сбор заливают кипяченым молоком и настаивают 10–15 минут. Затем добавляют мед и принимают за 30 минут до сна. Курс лечения — 2 недели.
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