Названы полезные и вредные свойства классического массажа

Ученые определили, как на самом деле массаж влияет на организм человека.Классический массаж несколько тысячелетий применялся для улучшения самочувствия людей и даже их выздоровления от некоторых заболеваний. Сегодня массаж настолько популярен, что за эту процедуру люди готовы платить сумасшедшие деньги, дабы получить максимум пользы для здоровья.Существует множество разновидностей массажа, но самым «древним» и наиболее эффективным считается классический. О его пользе рассказали эксперты:Снятие стресса. Во время массажа человек успокаивается и соответственно забывает о своих проблемах, происходит «моральная разгрузка» и нервная система восстанавливается.Устранение болевых ощущений в суставах и мышцах. Расслабиться физически ничто так не поможет, как массаж, это доказано теми людьми, которые делают его постоянно.Укрепление иммунитета. Американские ученые несколько лет назад в одном из исследований пришли к выводу, что массаж способствует укреплению защитной функции организма.Обезболивание головы при мигрени и других видах головной боли. Многим людям классический массаж помогает устранять головные боли, которые приобрели уже хронический характер.Лечение позвоночника. Благодаря массажу вы можете избавиться от хронической боли, связанной с заболеваниями позвоночника, но только в том случае, если делать его будет опытный массажист.Вот, почему массаж делать не рекомендуется:Могут образоваться тромбы. Особенно это касается гипертоников, им крайне небезопасно делать массаж.Массажист может повредить нерв. Чаще всего так происходит с неопытными массажистами и ситуация настолько неприятная, что больше делать массаж вам не захочется.Заражение кожными инфекциями. Массажист может стать переносчиком герпеса, лишая и других инфекций.Болевые ощущения. У некоторых людей очень низкий болевой порог, из-за чего выдержать обычную процедуру массажа для них очень сложно.Аллергические реакции. На коже после массажа может проявиться аллергическая реакция, причиной которой обычно выступают ароматические масла, используемые массажистами.Перед тем, как решиться на курс классического массажа, проконсультируйтесь с медиками, а потом уже и с самим массажистом, возможно, у вас есть патологии, при которых делать его нельзя.