Бессолевая диета поможет избавиться за две недели на 8-10 кг

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Диетологи рассказали о принципа и преимуществах бессолевой диеты.Существует огромное количество вариаций бессолевых диет, но все они довольно-таки жесткие, так что если вы решили похудеть, например, к Новому году, и намерены избавиться от 8-10 килограммов, то вам придется в течение последующих двух недель конкретно ущемлять себя в еде.Диетологи предложили такой вариант бессолевой диеты:Дни 1, 2, 3 — за день разрешается съесть полтора килограмма любых фруктов, в приоритете — яблоки и цитрусовые.Дни 4, 5, 6 — можно съесть за день 1,5 к любых овощей и зелени как в свежем, так и в приготовленном виде, но лучше, чтобы они запекались, варились либо готовились на пару.Дни 7, 8, 9 — ешьте гречку, рис, овсянку, пшенную и ячневую каши, но готовить их нужно на воде и кушать без соли, можно добавлять немного меда или горсть нарезанных сухофруктов.Дни 10, 11, 12 — мясо или рыба нежирных сортов, не запрещены и морепродукты, общий объем пищи на день составляет полкилограмма.Дни 13 и 14 — можно кушать в течение дня овощи зеленого цвета, но только в свежем виде.Очень важно пить воду от 1,5 до 2 литров в день, а также разрешены зеленый чай, натуральный кофе или травяные отвары.Если вы продержитесь на этой диете две недели, то встречать Новый год 2018 будете, минимум, на 8 кг легче. Но это касается людей, у которых много лишнего веса, а тем, кто давно не может избавиться от надоедливых 3-5 кг так и вовсе повезет, ведь они наконец-то смогут добиться своей цели.Главный «минус» этой бессолевой диеты — резкое похудение из-за отсутствия соли, сахара и прочих вредных продуктов может обернуться таким же резким набором веса сразу после того, как вы вернетесь к привычному образу питания, тем более, что если начать худеть завтра, то диета завершится как раз под Новый год, а там — заваленные калорийными блюдами столы, алкоголь, потные трапезы вечером и ночью и так далее.Ограничение употребления соли — это отличный метод, позволяющий не только похудеть, но и очистить организм от солевых накоплений и лишней жидкости. Совсем отказываться от соли не стоит, потому как она необходима организму для полноценной работы, просто нужно перестать добавлять ее в пищу ложками.