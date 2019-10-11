Когда вегетарианство может стать опасным

Споры о пользе и вреде вегетарианства не утихнут никогда. Но есть случаи, когда вегетарианство объективно становится опасным для здоровья и даже жизни человека.Вегетарианство, а тем более веганство, требует максимального внимания к организму. Если вы пришли к ограничениям в мясе и молочных продуктах из-за моды, по совету друга или просто за компанию, вам особенно важно научиться слышать сигналы своего организма.Если для него вегетарианство окажется слишком экстремальной мерой, он сообщит вам об этом. Необязательно вы чем-то заболеете. Например, вы можете захотеть варёное яйцо или стакан молока. Если желание не проходит, это не говорит о вашей слабохарактерности — это означает только то, что вашему организму не хватает каких-то питательных веществ. Сознательный отказ от пищи, которой требует организм (это относится к чистым продуктам, а не к чизкейкам и молочным коктейлям), может привести к плачевным последствиям. Среди них — нехватка питательных веществ, разрушение тканей организма и другие неприятные последствия.Вы больны анорексиейУчёные из Университета Йорка, Британия, доказали, что многие девушки, страдающие расстройствами пищевого поведения (РПП), переходят на вегетарианский и веганский тип питания, чтобы таким образом «легально» ограничить себя в пище. Им кажется, что они не морят себя голодом, а придерживаются какой-то философии — это особенно опасно в молодом возрасте, когда на ограничение в питании может повлиять мода и окружение. Учёные из Университетов Миссури и Северной Каролины провели исследование и выяснили, что более половины девушек, которые страдают расстройствами пищевого поведения, считают себя вегетарианками и веганами. При этом процент девушек-вегетарианок, которые болели РПП, но полностью излечились, близок к нулю. Если человек находится в активной фазе расстройства пищевого поведения или только начал восстановление, придерживаться вегетарианства ему стоит с большой осторожностью. И не бояться признаться себе, что вегетарианство — это только часть болезни.Ваш зубной врач советует заканчивать с ограничениями в едеЕсли зубной врач определяет ограничения в питании по состоянию зубов, значит, у человека большие проблемы. Зубы тех, кто долгое время придерживается веганского питания, более подвержены образованию кариеса и истончению эмали. К тому же глубина кариозной полости у веганов может быть значительно обширнее из-за нехватки питательных веществ. Вряд ли это заставит убеждённого вегана поменять свои взгляды, но стоит хотя бы задуматься, проанализировать свой рацион и узнать у дантиста, нехватку каких именно питательных веществ нужно восполнять.Вы протестуете против всехЕсли ваши ограничения в питании — это вызов окружающим, желание быть не таким, как все, то пересмотреть свой рацион точно стоит. Или хотя бы подумать об этом в спокойном расположении духа. Такие причины ни к чему хорошему не приведут. Определите, зачем вам нужны ограничения в питании, и если вы увидите, что объективных причин немного (или нет совсем), никогда не поздно изменить свои привычки.