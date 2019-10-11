Медики рассказали об ишемической болезни сердца
При ИБС наблюдаются периодические приступы стенокардии, есть угроза инфаркта миокарда. Эта болезнь достаточно распространенное, являющееся одной из главных причин смертности населения. Больные ИБС часто утрачивают работоспособность и становятся инвалидами. Для них большое значение имеет правильная диагностика и своевременное лечение. Таким пациентам часто нужна неотложная помощь и срочная госпитализация.
Факторы риска
Наиболее расположены к заболеванию люди пожилого возраста, мужского пола, больные сахарным диабетом и люди, склонные к ожирению. Обострить течение болезни могут многие обстоятельства и вредные привычки:• употребление в питании вредных продуктов (жирных, соленых, сладких);• курение;• недостаточность физических нагрузок;• употребление алкоголя.
Симптомы и лечение ИБС
При ишемии возникают следующие симптомы:
1. Сердечная боль после физической работы или в состоянии волнения.
2. Одышка.
3. Слабость и аритмия.
4. Отеки ног.
Лечение заболевания зависит от его формы. Каждому больному индивидуально подбирается метод лечения, меры физической активности и медикаменты. Но для всех пациентов рекомендуется ограничение физической работы с постепенным наращиванием во время реабилитации. Пациенты должны соблюдать диету, ограничивая употребление соли и воды.
Нужно уменьшить употребление (или вообще исключить) такие продукты:
• жирное мясо, сало и сливочное масло;
• копченые продукты и жареные блюда;
• соления;
• сдобная выпечка, конфеты и шоколад.
Больным ИБС надо следить за массой тела и стараться снизить вес. Для этого смотрят соотношение энергии от съеденных продуктов и ее расходом организмом. Без физических занятий человеком расходуется от 2 до 2,5 тысяч килокалорий.
Хирургическое вмешательство
Если есть показания, пациентам проводят коронарное шунтирование. Эта операция позволяет улучшить снабжение миокарда кровью. Она создает обходные пути для снабжения сердца кровью. Для восстановления просвета в артерию вводят стенту (специальную трубку). Операцию проводят через вену на бедре под анестезией.
Иногда вместе со стентированием проводят лазернуюреваскуляризацию. Лазеромделают в сердце множество тонких ходов для поступающей крови. После этого работоспособность сердечного органа повышается, улучшается самочувствие. Боли уменьшаются. При крайне тяжелых поражениях проводят пересадку сердца. Она затрудняется необходимостью поиска донора и потому получить такую помощь могут не все пациенты.
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