Медики рассказали об ишемической болезни сердца

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) — это патология, возникающая при нарушении кровоснабжения из-за поражения коронарной артерии.При ИБС наблюдаются периодические приступы стенокардии, есть угроза инфаркта миокарда. Эта болезнь достаточно распространенное, являющееся одной из главных причин смертности населения. Больные ИБС часто утрачивают работоспособность и становятся инвалидами. Для них большое значение имеет правильная диагностика и своевременное лечение. Таким пациентам часто нужна неотложная помощь и срочная госпитализация.Факторы рискаНаиболее расположены к заболеванию люди пожилого возраста, мужского пола, больные сахарным диабетом и люди, склонные к ожирению. Обострить течение болезни могут многие обстоятельства и вредные привычки:• употребление в питании вредных продуктов (жирных, соленых, сладких);• курение;• недостаточность физических нагрузок;• употребление алкоголя.Симптомы и лечение ИБСПри ишемии возникают следующие симптомы:1. Сердечная боль после физической работы или в состоянии волнения.2. Одышка.3. Слабость и аритмия.4. Отеки ног.Лечение заболевания зависит от его формы. Каждому больному индивидуально подбирается метод лечения, меры физической активности и медикаменты. Но для всех пациентов рекомендуется ограничение физической работы с постепенным наращиванием во время реабилитации. Пациенты должны соблюдать диету, ограничивая употребление соли и воды.Нужно уменьшить употребление (или вообще исключить) такие продукты:• жирное мясо, сало и сливочное масло;• копченые продукты и жареные блюда;• соления;• сдобная выпечка, конфеты и шоколад.Больным ИБС надо следить за массой тела и стараться снизить вес. Для этого смотрят соотношение энергии от съеденных продуктов и ее расходом организмом. Без физических занятий человеком расходуется от 2 до 2,5 тысяч килокалорий.Хирургическое вмешательствоЕсли есть показания, пациентам проводят коронарное шунтирование. Эта операция позволяет улучшить снабжение миокарда кровью. Она создает обходные пути для снабжения сердца кровью. Для восстановления просвета в артерию вводят стенту (специальную трубку). Операцию проводят через вену на бедре под анестезией.Иногда вместе со стентированием проводят лазернуюреваскуляризацию. Лазеромделают в сердце множество тонких ходов для поступающей крови. После этого работоспособность сердечного органа повышается, улучшается самочувствие. Боли уменьшаются. При крайне тяжелых поражениях проводят пересадку сердца. Она затрудняется необходимостью поиска донора и потому получить такую помощь могут не все пациенты.