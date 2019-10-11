После употребления этих продуктов могут появиться отеки

В них содержится слишком много соли.Здоровое питание — это современный тренд.Стало действительно модно следить за содержанием своей продуктовой корзины и искать альтернативы вредным продуктам.Одна из заповедей здорового питания гласит, что количество потребляемой соли следует сократить всеми возможными способами. Это справедливо отчасти. Натрий необходим нашему организму для его нормальной работы, но переизбыток этого вещества приводит к отекам, неприятным последствиям и проблемам со здоровьем.Эксперты составили список из шести коварных и с виду вполне безобидных продуктов, в которых на самом деле содержится большое количество соли. Будьте осторожны!ХлебХлеб самостоятельно пекут лишь единицы из нас. И зря. Только приготовив хлеб самостоятельно, можно быть полностью уверенным в его составе. В магазинных вариантах (даже самых безобидных и полезных на вид), к сожалению, содержится слишком много вредных веществ и соли. Это важно знать и внимательно следить за информацией на этикетке, хотя помогает это не всегда.Выход — купить хлебопечку, которые сегодня вполне доступны, и готовить хлеб самостоятельно.ОрехиОрехи — это ценный источник витаминов, минералов, антиоксидантов и других полезных и питательных веществ. Горсть орехов в сутки способна заметно укрепить иммунитет и зарядить организм бодростью и энергией. Несмотря на всю пользу орешков, советуем не злоупотреблять ими и есть не больше горсти в день. И не налегайте на всеми любимую ореховую пасту.Ореховая паста действительно питательная и полезная, но переоценивать ее свойства все же не стоит. В ней содержится довольно много соли, а переборщить проще простого.Зернистый творогВ современных супермаркетах ассортимент околомолочной продукции впечатляет своими масштабами. Увы, далеко не все продукты с прилавков на практике полезны для организма. Одним из таких коварных продуктов, который попал на полку с, казалось бы, полезной едой, является зернистый творог.В одной упаковке содержится до 1000 миллиграмов натрия. Это, к слову, в несколько раз превышает суточную норму соли. Ищите более полезные альтернативы — например, белый йогурт.Спортивные напиткиОчень надеемся, что к спортивным напиткам вы и так вполне равнодушны. Это не та еда, которая должна присутствовать в рационе здорового человека. Нет напитка лучше и полезнее, чем чистая питьевая вода.Любовь к спортивным напиткам связана с тем, что в их составе содержатся электролиты, которые моментально заряжают организм бодростью и энергией. На деле в составе таких напитков присутствуют исключительно красители, консерванты и много натрия.СоусыМагазинные соусы нельзя отнести к категории полезных продуктов. Соусы, как правило, довольно просты в приготовлении, поэтому советуем готовить их самостоятельно в домашних условиях. Тогда вы точно будете уверены, что ваш соус не только украсит вкус блюда, но и добавит ему пользы.Представьте ситуацию: вы покупаете в магазине полезный овощной салат, в составе которого есть заправка. На первый взгляд кажется, что все круто, но в заправке и есть проблема. Производителю не нужно, чтобы вы остались недовольны, поэтому в заправке содержатся усилители вкуса, среди которых обязательно будет соль.Обезжиренные продуктыОбезжиренные продукты — это исключительное и абсолютное зло. Даже маркетологи уже поняли, что они больше не привлекают людей и вызывают лишь опасения по поводу состава, а не желание купить их поскорее.Чтобы обезжирить продукт, производителю необходимо добавить в него вместо жира ударную дозу других не особо полезных веществ, к которым относятся, например, сахара, консерванты, загустители и, конечно же, соль. Много раз подумайте, прежде чем включить обезжиренные продукты в свой рацион. Лучше отдать предпочтение не обезжиренным продуктам, но употреблять их в меру.