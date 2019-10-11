Проблема с суставами: справиться с болью помогут эти четыре способа

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Эти методы обладают высокой эффективностью.Современные люди нередко страдают от заболеваний суставов, а все потому, что большинство ведет неправильный образ жизни. Не стоит думать, что от боли в суставах страдают только пожилые и старики, на самом деле сидячая работа или серьезные физические нагрузки, избыточная масса тела, недостаток витаминов и жиров в питании — это наиболее распространенные причины, из-за которых болят суставы, независимо от того, сколько человеку лет.В народной медицине есть масса способов, помогающих унять боль в суставах. Представляем четыре метода самых действенных:1. Спиртовая настойка с медом и соком алоэ. Рецепт: в пол-литра водки добавить 100 г меда и 50 мл свежего сока алоэ, хорошо размешать и поставить в темное место настаиваться в течение 14 дней. Затем настойку можно применять в качестве растирки для болезненного сустава или же компресса.2. Сок редьки с медом. Рецепт: возьмите одну редьку и вырежьте по центру «ямку», в которую потом добавите мед. Спустя несколько минут данное отверстие заполнится соком, вот его и используйте, когда болит поясница или суставы в конечностях, как средство для растирания или компресса.3. Настойка на подсолнечном масле с лавровым листом. Рецепт: стакан масла вылить в стеклянную банку, измельчить сушеный лавровый лист и добавить его к маслу. Хорошо перемешать, накрыть крышкой и поставить в темное место на 7 дней. После чего можно процедить настой и втирать его в места, где болят суставы или же смачивать им марлевую повязку и накладывать ее на 20-30 минут.4. Горчичная ванна. Рецепт: в теплой воде развести 200 г сухой горчицы, консистенция должна быть похожей на пюре без комочков. Затем наполните ванну водой, температура которой не ниже 37 градусов и добавьте горчичную смесь. Принимать такую ванну следует перед сном, но находиться в ней больше 15 минут не стоит.Терпеть боли в суставах или регулярно прибегать к помощи вышеперечисленных методов нельзя, потому как без врачебной помощи проблема не решится, а только будет усугубляться с каждым днем. Поэтому, если вас вдруг стали тревожить суставы — обращайтесь к врачам за помощью, а «народные» методы вы можете использовать в крайних случаях до того, пока не посетите клинику.