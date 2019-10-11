Пять продуктов, заряжающих энергией

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Чтобы свернуть горы, вам нужна энергия. Ее источники наверняка есть в вашем холодильнике и ждут, когда вы будете готовы подзарядиться.Скажем сразу, если ты чувствуешь хроническую усталость, это повод обратиться к врачу для установления причины, которой может быть и анемия, и снижение функции щитовидной железы, и проблемы с желудочно-кишечным трактом. Если проблем нет, то загляни к себе в тарелку: может быть, причина вялости – в твоем питании, и тебе просто не хватает нужных микроэлементов и витаминов. В таком случае держи список продуктов, которые обеспечат тебя нужной энергией.Черная смородинаЭта ягода – просто чемпион по содержанию витамина С, главного антиоксиданта, который участвует во всех химических процессах организма и к тому же борется со свободными радикалами. При дефиците витамина С все химические процессы в организме протекают медленнее, а как результат – снижается жизненный тонус. Заметь, всего в одной горсти свежей или замороженной смородины содержится суточная норма витамина С! Только помни, он не переносит нагревания, поэтому лучше включи в меню свежие ягоды.Свежие сезонные овощиВесной и летом проблем с тем, чтобы найти молодую зелень, салатные листья или морковку, не стоит. А все эти овощи содержат массу полезных каротиноидов – химических элементов, которые в организме превращаются в витамин А. Кроме него, в молодой зелени содержится витамин С, фолиевая кислота, необходимая для работы мозга и мышц, и много полезных флавоноидов растений. Они являются мощными антиоксидантами и помогают бороться со стрессом.БананыДиетологи то ругают, то хвалят бедные бананы, но если ты соблюдаешь основные принципы правильного питания, то этот фрукт – отличный перекус в обеденное время, особенно если ты в постоянном движении. Небольшой банан весит всего 100 граммов, в нем лишь 100 калорий и 20 граммов углеводов. К тому же в нем мало органических кислот и он дает ощущение сытости надолго. Но самое главное – в банане содержится калий и магний, которые необходимы для физической и умственной выносливости. В общем, если тебе предстоит мозговой штурм или длительная физическая работа – перекус в виде банана как нельзя кстати.Темный шоколадНу куда же без него? Кофеин и теобромин – главные стимуляторы мозга, активизирующие нейронные связи. Как раз они и заставляют твои мысли носиться со скоростью света и вообще креативить. Только учти, главное тут – соблюдать меру, так как даже к самому сильному стимулятору можно привыкнуть. И выбирай, конечно, только правильный продукт: он должен состоять из тертого какао, какао-масла и сахарной пудры. В составе допускается лецитин и молоко, если шоколад молочный.Свежая морская рыбаИсточник полноценного легкоусвояемого белка для построения мышц и йода. Он нужен тебе для активной работы щитовидной железы, без которой твой метаболизм впадает в спячку. Если получается, ешь ее хоть каждый день – запекай в духовке или готовь на пару и обязательно используй в качестве гарнира свежую зелень.