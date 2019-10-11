Для молодости кожи: названы лучшие «коллагеновые» напитки

Эксперты в области красоты постоянно напоминают, что наша кожа нуждается в постоянном увлажнении. Они назвали несколько напитков, которые способны поддерживать красоту кожи.В первую очередь, это конечно вода. Она считается лучшим источником увлажнения. Молоко также полезно для кожи из-за наличия жиров, белков и углеводов в составе. Оно имеет питательную ценность и очень хорошо насыщает кожу. К тому же молоко можно добавлять в кофе или чай, но без сахара, это тоже будет полезно для состояния кожи.Эксперты отмечают, что хорошо влияют на кожу спортивные изотоники. Особенно полезны тем, кто страдает недостатком микроэлементов и минералов. Кокосовая вода имеет в составе большое количество питательных веществ, витаминов и антиоксидантов, которые отлично увлажняют кожу и делают ее красивой.Мясные и овощные бульоны, а также жидкие супы тоже полезны, они благотворно сказываются на состоянии кожи. Особенно хороши они в холодную погоду. Овощные смузи работают еще эффективнее. Они богаты клетчаткой и за счет того, что задерживаются в желудке, хорошо увлажняют организм.