Названа главная опасность гормонального дисбаланса

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Будьте к себе внимательнее.Правда ли, что климакс «помолодел», что делать с гормональным дисбалансом и можно ли регулировать собственный вес гормональной терапией, рассказала специалист Наталья Музь.Об этом эндокринолог государственного университета «Институт эндокринологии и обмена веществ имени В.П. Комиссаренко НАМН Украины» Наталья Музь рассказала в комментарии Сosmo.По ее словам, иногда причиной избыточного веса является заболевание эндокринной системы, регулируемых гормональной терапией.Основной причиной ожирения и избыточного веса является энергетический дисбаланс, при котором калорийность рациона превышает энергетические потребности организма,– отметила эндокринолог.Гормональный дисбаланс лечится гормональной терапиейТакже она подтвердила, что климакс действительно «помолодел». А все из-за хронического стресса, токсинов и неправильного питания.Эти вещи приводят к гормональному дисбалансу, впоследствии это приводит к менопаузальным жалобам в относительно молодом возрасте.Наталья Музь отметила, что гормональный дисбаланс – очень опасное явление, ведь гормоны управляют организмом от состояния ума до поведения, формы тела, предпочтений в еде и реакции на стресс.Гормональный дисбаланс вызывает накопление жира и увеличение массы тела, а также многие другие неприятные симптомы, такие как ПМС, угри, мигрень, целлюлит, потеря либидо, нарушение менструального цикла, проблемы менопаузы и выгорание,– сказала эндокринолог.Поэтому если вы заметили такие симптомы – стоит обратиться к врачу, который с помощью правильной гормональной терапии устранит нарушения функций эндокринной системы.Климакс «помолодел», поэтому при ощущении негативных симптомов нужно обратиться к врачуКто такой эндокринолог? Это врач, который проводит профилактику, диагностику и лечение заболеваний связанных со строением и функцией желез внутренней секреции, гормональных нарушений: щитовидной железы, гипоталамуса, поджелудочной железы, гипофиза и надпочечников.