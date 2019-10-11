Защитить от атеросклероза поможет этот продукт

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Потребление меда существенно сокращает риск атеросклерозаЕстественный сахар трегалоза, который содержится в меде, может предотвратить сердечные приступы. Ведь этот продукт прекрасно очищает сосуды изнутри и спасает от атеросклероза.При атеросклерозе иммунные клетки – макрофаги не могут самостоятельно очистить сосуды от жировых отложений, поскольку они сосредотачивают свою работу на самом воспалении в сосудах.И природный сахар трегалоза, который содержится в меде, активирует белок TFEB, что заставляет иммунные клетки (макрофаги) удалять жировые отложения из артерий. Это было доказано в ходе экспериментов на крысах – трегалоза снижала объемы этих отложений примерно на 30%.То есть, потребление меда существенно сокращает риск атеросклероза, из-за которого артерии теряют эластичность, повышается давление и развиваются серьезные сердечно-сосудистые заболевания.Природный сахар трегалозу можно найти в грибах, лобстерах и креветках.