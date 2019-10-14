Названы главные негативные последствия храпа

Врачи рассказали о вреде храпа.Громкий храп делает череп более тонким и даже может привести к смерти. К такому безрадостному выводу пришли американские исследователи. Американские ученые выяснили, что громкий храп способен делать более слабым череп человека.По пока неясным причинам, страдающие от апноэ во сне люди имеют на 1,23 мм более тонкий череп, чем те, кто не сталкивается с храпом. По словам исследователей, эрозия костей черепа на уровне до 1 мм уже является достаточной для развития опасных для жизни истечений цереброспинальной жидкости или ликвореи, которая возникают в тот момент, когда эта самая жидкость, защищающая мозг и позвоночник, протекает через истонченные стенки.Данные протечки вызывают похожие на старческое слабоумие симптомы, а также кому, инсульты и даже смерть. МедикФорум напоминает, что апноэ во сне возникает в момент расслабления стенок гортани и сужения воздушных проходов. Это приводит к нарушениям дыхания. Проходящий через узкие воздушные проходы воздух вызывает вибрации гортани, что является причиной храпа.Около 8 млн россиян страдают от данного расстройства. И вот теперь исследователи из Университета Индианы выяснили, что обструктивное апноэ во сне может механическим образом приводить к развитию расстройств, связанных с снижением плотности черепа.Традиционно ликвореи связаны с ожирением, женскими гормонами и средним возрастом. Ожирение же приводит и к возникновению апноэ во сне во многих случаях. В будущем исследователям необходимо установить, какой именно механизм связывает одно расстройство с более опасным другим.