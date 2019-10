Найдена молекула, способная улучшить память

В своем исследовании ученые изучали, как активатор SERCA воздействует на нейродегенерацию.Кэти Крайнак, выпускница Университета Пердью (Индиана, США), и Рассел Дал, исполнительный директор стартапа Neurodon, опубликовали исследование в журнале Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters («A New Target for Alzheimer’s disease: A Small Molecule SERCA Activator is Neuroprotective in vitro and Improves Memory and Cognition in APP/PS1 Mice»). В нем авторы рассказывают о маленьком молекулярном активаторе SERCA, способном улучшить память и когнитивные способности.Neurodon — стартап, расположенный в Исследовательском парке Пердью северо-западной Индианы, разрабатывающий нейрозащитные лекарства. Дал и его команда изучают лечение различных болезней, приводящих к клеточной смерти: например, Альцгеймера и бокового амиотрофического склероза.В моделях болезни Альцгеймера активатор SERCA подает надежды в уменьшении клеточного стресса и предотвращении клеточной потери в нейронах. Молекула корректирует ионно-кальциевый баланс в клетке и представляет собой новую терапевтическую стратегию для разработки медикаментов от нейродегенерации.«Мы обнаружили смесь, которая способна терапевтически замедлить или даже остановить развитие болезни Альцгеймера, в то же время она демонстрирует возможности преодоления кровяного барьера в мозге, предоставляет хорошую биодоступность и избегает появления каких-либо побочных эффектов», — рассказывает Кэти Крайнак.«Мы заинтересованы в таких нейродегенеративных условиях, как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона, — продолжает Рассел Дал. — Потеря клеток мозга происходит, когда нарушается баланс кальция в клетке. Мы сосредоточены на коррекции межклеточного оборота кальция путем разработки молекул, нацеленных на белки, обрабатывающие кальций, например SERCA».