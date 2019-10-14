Эти простые дыхательные упражнения помогут укрепить здоровье

Специалисты дали совет по правильному дыханию.Вы когда-нибудь задумывались, почему можете сосредоточиться лучше, когда медитируете, или почему люди, которые медитируют, часто кажутся такими расслабленными? В недавнем исследовании Института неврологии Дублинского колледжа Тринити в Дублине, Ирландия, было обнаружено, что вместо мантр и успокаивающей музыки в медитации помогают глубокие вдохи.Способ дыхания прямо влияет на сердечный ритм, который, в свою очередь, может влиять на каждую основную систему вашего тела в виде грубой цепной реакции. Когда люди испытывают беспокойство или стресс, они склонны резко вдыхать, а затем задерживать дыхание. Если это повторится, то может вызвать стресс у сердца, тела и ума.Быстрое дыхание не подходит в повседневной жизни, если у вас нет веских оснований, например, занятие спортом, поэтому все ваши действия целенаправленно перегружают все тело. Хуже всего то, что вы можете легко зацикливать это поведение, потому что большинство из нас не знает, как проверить себя во время стрессов.Простое дыхание в соотношении 1: 2 времени вдоха до выдоха может существенно изменить частоту сердечных сокращений и, таким образом, ваше настроение. Попробуйте выдыхать в два раза дольше от времени, когда вдыхаете, и теперь сосредоточьтесь на повторении длины выдоха, например, от пятнадцати до тридцати секунд. Вы сразу заметите, что ваш сердечный ритм замедляется.Чтобы закрепить результат, просто поставьте 20-минутный таймер на свой телефон и попробуйте дыхательные упражнения 1: 2.