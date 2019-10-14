Медики назвали пять возможных причин повышения уровня холестерина

Допускать высокого уровня плохого холестерина крайне нежелательно для здоровья.Для начала следует разобраться в том, что такое холестерин и какое отношение он имеет к здоровью.Немногим известно, что медики различают два вида холестерина — плохой и необходимый. В официальной медицине плохим холестерином называют липопротеиды низкой плотности ЛПНП, а необходимый — липопротеиды высокой плотности или де ЛПВП.Очень часто люди, как и некоторые врачи, увидев на листе с анализами повышенный уровень холестерина, начинают его снижать при помощи статинов (категория лекарственных препаратов), даже не задумываясь о том, что снизится и хороший и плохой виды холестерина.Для чего нужен холестерин?Если разобраться, то липопротеиды высокой плотности — это вещества, выполняющие строительную функцию в организме. Холестерин необходим человеку с момента его рождения, потому как он принимает участие в формировании клеток мозга, в производстве гормонов, в укреплении оболочек нервных клеток и не только.Всего 20% холестерина мы употребляем с пищей, а остальные 80% — это те липопротеиды, которые синтезируются в организме сами.Высокий уровень холестерина низкой или очень низкой плотности ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому нельзя допускать именно увеличения числа ЛПНП в крови и прежде, чем принимать статины, убедиться, что повышен уровень «плохого» холестерина, а не «хорошего».Из-за чего может произойти скачок холестерина?1. Дефицит половых гормонов. Липопротеиды участвуют в синтезе половых гормонов, а последние с возрастом начинают производиться в меньшем количестве, от чего уровень холестерина будет, наоборот, расти.2. Нехватка витамина D. Здесь все зависит от того, как работает кишечник и если все нормально, то уровень холестерина повышаться не будет даже при этом дефиците.3. Дефицит Омега-3, йода, железа, витаминов группы В и прочих веществ, оказывающих колоссальную пользу здоровью и сохраняющий уровень холестерина в норме.4. Злоупотребление сахаром и сладостями, в которых он содержится. Оказывается, употребление большого количество сахара ведет к тому, что молекулы сахара прикрепляются к гемоглобину и становятся острыми, за счет чего повреждают стенки сосудов, а организм в это время пытается синтезировать больше холестерина, чтобы защитить артерии от дефектов на слизистых оболочках артерий. Таким образом и появляются холестериновые бляшки, которые провоцируют развитие атеросклероза, гипертонии и других серьезных заболеваний.5. Наследственность, место жительства, стрессы, заболевания печени и кишечника, вредные привычки — это те факторы, которые могут спровоцировать повышение уровня холестерина.Чтобы не навредить своему здоровью, снижать или повышать уровень холестерина следует под наблюдением врача.