Названы продукты, способные улучшить настроение

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Медики подсказали, как с помощью еды улучшить настроение.Эксперты утверждают, что, употребляя определенные продукты питания, можно избавиться даже от глубокой депрессии.Все дело в том, что настроение человека напрямую зависит от того, чем и как он питается. Наверное, все замечали, когда ешь любимое блюдо в душе появляется некое чувство удовлетворения, эйфории. Но не всегда любимые продукты считаются полезными для здоровья с точки зрения диетологии, поэтому и увлекаться ими нельзя.Диетологи подсказали, какие продукты могут поднять настроение, а вы при этом не будете переедать и поправляться:Сухофрукты — полноценный источник калия и натрия, которые участвуют в транспортировке триптофана к мозговым центрам, и, к тому же, сладкий, от чего настроение улучшается буквально сразу.Орехи — обогащены триптофаном, заботящимся о настроении, Омега-3 жирными кислотами, витамином В6, а также селеном. Все составляющие орехов и семечек направлены на оздоровление организма и борьбу со стрессами.Бананы — один только цвет этого фрукта говорит о том, что с его помощью можно улучшить себе настроение, не говоря уже о приятном сладком вкусе. Немногим известно, что банан способствует повышенному производству серотонина, вот поэтому человек и становится более радостным после того, как съест его.Зеленые овощи — есть их нужно в свежем виде, так как в таком случае в них содержится максимальное количество полезных компонентов. Все они обогащены фолиевой кислотой, которая является мощным антидепрессантом.Цитрусовые фрукты — сочные, яркие, приятные на вкус фрукты имеют в своем составе много витамина С, а он в свою очередь участвует в синтезе гормонов, отвечающих за наше настроение и мозговую деятельность.Мед — это не только вкусный сладкий продукт, на 100% заменяющий сахар, но еще и природный антидепрессант. Эксперты советуют в стрессовых ситуациях съедать по чайной ложке ароматного меда, чтобы помочь организму справиться со стрессом.