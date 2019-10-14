Названы самые полезные продукты для завтрака

Завтрак можно будет назвать полезным, если в его меню будут присутствовать эти продукты.Для того, чтобы проснуться, разбудить свой организм и при этом не набирать постепенно лишние килограммы, диетологи рекомендуют обратить внимание на доступные продукты питания, оказывающие исключительно пользу здоровью, а особенно, если есть их по утрам.Эти продукты диетологи называют самыми полезными для утреннего приема пищи:Киви — благотворно воздействует на кишечник, усиливает его перистальтику, а также улучшает настроение и может стать достойной альтернативой калорийным десертам.Овсяная каша — по праву, этот продукт считается необыкновенно полезным для органов пищеварения, так как в нем присутствует много клетчатки и других полезных веществ, очищающих и в буквальном смысле оздоравливающих организм изнутри.Клубника — сейчас уже начинается сезон клубники, а потому не стоит упускать шанс обогащения организма антиоксидантами и витамином С.Куриные яйца — это отличный питательный продукт, имеющий в своем составе практически всю таблицу Менделеева. Один только белок и протеин чего стоят, ведь это незаменимые источники энергии, которая так необходима каждому человеку после пробуждения.Банан — этот сладкий желтый фрукт улучшает настроение, заряжает бодростью и заботится о сердечно-сосудистой системе, так что нет лучшего времени, чем завтрак, когда нужно есть бананы.Греческий йогурт — полноценный источник кальция, который способен поднять человека на ноги с утра и придать ему сил на весь день вперед. К тому же, йогурт благотворно воздействует на пищеварение.Возьмите на заметку советы диетологов и употребляйте на завтрак продукты из вышепредставленного списка, тогда ваше утро будет прекрасным во всех смыслах, как и весь день.