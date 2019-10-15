Медики рассказали, кому нельзя есть апельсины
Однако далеко не всем можно употреблять этот фрукт.
Цитрусовые не рекомендуется есть, если вы:
страдаете язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритом с повышенной кислотностью желудочного сока;
страдаете аллергией, кожной экземой и другими кожными заболеваниями;
недавно перенесли сильное эмоциональное потрясение (их прием может спровоцировать аллергическую реакцию);
принимаете препараты для лечения артериальной гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.
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