Медики рассказали, кому нельзя есть апельсины

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Апельсины обладают массой полезных свойств и тормозят процесс старения.Однако далеко не всем можно употреблять этот фрукт.Цитрусовые не рекомендуется есть, если вы:страдаете язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритом с повышенной кислотностью желудочного сока;страдаете аллергией, кожной экземой и другими кожными заболеваниями;недавно перенесли сильное эмоциональное потрясение (их прием может спровоцировать аллергическую реакцию);принимаете препараты для лечения артериальной гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.