Медики рассказали, чем заменить детям таблетированные витамины

Это касается детей, которые посещают детсады и школы.Вместо дорогих витаминных комплексов и иммуностимуляторов укрепить здоровье ребенка помогут свежие яблоки и любые другие сезонные фрукты, овощи и ягоды.Нынешней осенью в Украине ожидается сразу четыре новых штамма гриппа, и, традиционно, одной из главных категорий риска станут дети, потому родителям стоит заранее предпринять меры для укрепления их иммунитета.Особенно это касается детей, которые посещают детсады и школы. В детских коллективах болезни распространяются молниеносно, так как малыши не привыкли держать дистанцию, часто мыть руки и нередко познают мир «на вкус», тянет в рот игрушки, карандаши и прочие предметы, на которых могут оседать вредоносные бактерии.«Главная профилактика – соблюдения гигиены, постоянное мытье рук и промывание носа, не лишним будет смазывать малышу слизистую носа оксалиновой мазью, прежде чем отправить его в сад или на прогулку. Ну и, конечно же, теплая одежда и сбалансированное питание с большим количеством витаминов и микроэлементов», — отметила врач.Самым удачным перекусом во время занятий в школе врач считает свежие яблоки, они также идеально подходят для полдника. В сезонных яблоках, по словам специалиста, содержатся ценные салициловые кислоты, которые и снимают воспаление и являются отличной профилактикой многих болезней, в том числе и простудных.