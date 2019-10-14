Правила, способные защитить щитовидную железу от болезней

Профилактика лучше лечения.Щитовидная железа расположена в нижней части шеи прямо под кадыком. Несмотря на небольшой размер она играет огромную роль в регулировании важных гормонов, которые влияют на энергетические и обменные процессы. Щитовидную железу можно назвать основополагающим элементом в очень сложном механизме. Все клетки организма имеют рецепторы гормонов щитовидной железы. И если этот орган начинает работать неправильно, то это негативно сказывается на всём. Затрагиваются важные аспекты, например, вес, психическое здоровье, хроническая усталость, риск ишемической болезни сердца и многое другое. Перед вами некоторые советы по профилактике заболеваний щитовидной железы.1. Знаете ли вы, что плохая стабилизация сахара в крови и чувствительность к инсулину может вызвать рост вредных бактерий в кишечнике? Это вызывает цепную реакцию, которая влияет на щитовидную железу, вызывая гормональный дисбаланс, ослабление иммунной системы, и медленную детоксикацию. Все эти факторы влияют на здоровье щитовидной железы.Чтобы сохранить ваш уровень сахара в крови в норме и улучшить функции щитовидной железы, придерживайтесь диеты с низким содержанием углеводов. Вместо белого хлеба, макарон, риса и выпечки из обработанной муки отдавайте предпочтение цельнозерновым продуктам.2. Одной из наиболее распространённых причин проблем щитовидной железы является отсутствие здоровых жиров в рационе. А ведь они помогают уменьшить воспаления, способствуя более быстрому сжиганию углеводов, чтобы зарядить энергией тело. Если организм не получает достаточного количества полезных жиров, то гормоны щитовидной железы и надпочечников начинают работать в сверхурочном режиме, чтобы уравновесить возникший дисбаланс. Всё это вызывает проблемы с печенью, пищеварением и вялое функционирование щитовидной железы.Поэтому для профилактики заболеваний щитовидной железы старайтесь, наполнить рацион здоровыми жирами (лосось, тунец, оливковое или кокосовое масло и т.д.).3. Сигаретный дым имеет различные токсины, что особенно опасно для щитовидной железы, потому как они могут спровоцировать заболевание у восприимчивых людей. Для сохранения здоровья постарайтесь избавиться от этой пагубной привычки. Только задумайтесь, курение может стать причиной от 3-х до 5 – кратного увеличения риска заболеваний щитовидной железы.4. Следите за фтором. Что хорошо для зубов может быть вредно для щитовидной железы. Дело в том, что фторид используется в препаратах для лечения гиперфункции щитовидной железы. Именно поэтому необходимо проявить осторожность в сегодняшнем фторированном мире, где вода, зубная паста и ополаскиватели наполнены повышенным содержанием фтора.5. Глютен (клейковина) – это побочный продукт крахмалистых продуктов, а казеин – это белок содержащийся в молочных продуктах. Оба эти белка вызывают определённые биологические реакции, которые способны вызвать гипотиреоз и гипертиреоз. Для профилактики заболеваний щитовидной железы следует избегать продуктов с высоким содержанием этих белков. К ним относятся хлеб, каши, макароны и пшеничные продукты, а также коровье молоко и сыр.6. Соя – это еда, но когда в отношении её вы начинаете действовать по принципу, чем больше, тем лучше, то к добру такой маршрут может не привести. Сильное увлечение соей связано с повышенным риском заболеваний щитовидной железы, так как большинство таких продуктов генетически изменены. Это приводит к повышению функции эстрогенов в организме, что приводит к ослаблению щитовидную железу. По этой причине лучше ограничить потребление сои до одной порции в день и отдать предпочтение органически ферментированным соевым продуктам (мисо, темпе,тофу).7. Стресс. Его часто упускают из виду, как причину повреждения щитовидной железы. Чтобы сохранить свой эмоциональный фон в норме позволяйте себе расслабляться. Это можно сделать здоровым образом. Например, массаж, занятие йогой, тренировки, прогулки или просто встреча с друзьями.