Привычки, способные сдвинуть с места процесс похудения

Экспер посоветовала начать менять жизнь с нескольких привычек«Лиха беда начало», — гласит известная поговорка, и к похудению она относиться как нельзя лучше. Заставить себя начать сбрасывать лишние кило порой непросто – не хватает сил, времени, а привычная мотивация перестает работать, энтузазм сходит на нет под давлением повседневной рутины. Диетолог Наталья Кошкина в instagram поделилась лайхаком, как быстро привести себя в тонус и приступить к похудению. К слову, ранее она дала дельные советы, как эффективно худеть в повседневной жизни.Вы уже согласны стать стройной и красивой. Вы долго ждали подходящего момента. И он, наконец, настал. Вы составляете план действий:Пить больше водыВести пищевой дневникНаучиться считать калорииОпределить свой БЖУТренироваться 3 раза в неделюНайти новые полезные рецептыи т.д.Так набирается длинный список. Вы в замешательстве: понятия не имеете, с чего начать. И… вы находите причины, почему вы не можете начать сегодня. Вы не выспались. У вас нет нужных продуктов. А вечером родительское собрание и нет времени идти в магазин. В выходные вас позвали в гости и нет смысла даже начинать. Ну, вы поняли…Проходит неделя или две, а вы так и не начали. Вы расстроены и недовольны собой. Как же быть?Секрет в том, что вам не нужно менять все и сразу. Когда вы пытаетесь это сделать, вы получаете обратный эффект. Вам нужно выбрать всего 1-2 вещи и держать на них фокус внимания в течение 2-4 недель. Пока вам не станет легко. Всего 1 или 2. Но в них вы должны быть действительно хороши.Это может быть:Есть овощи в каждый прием пищи.Есть белок в каждый прием пищи.Ежедневно совершать 30-минутную прогулку.Ходить в зал 2-4 раза в неделю.Вести пищевой дневник.Делать 20 приседаний.Осознанность, планирование, фиксация результатов и принятие ответственности за свои действия на себя – ключ к переменам.Кому какое дело, сколько времени это займет? В конечном итоге это не будет иметь значение. А сейчас важно только то, что ты начала действовать.