Врач рассказал, как поднять иммунитет детям

Какие таблетки смогут поднять иммунитет у ребенка.Как стало известно, с наступлением осени у ребенка может значительно понизится иммунитет и это приведет к его заболеваниям. Родителям стоит следить за этим. Доктор Комаровский рассказал, что может помочь в этом случае.Так, доктор Евгений Комаровский решил ответить на популярный вопрос, какие таблетки могут поднять иммунитет у ребенка.Доктор отметил, что как такой «волшебной таблетки» не существует в природе. А то, что предлагают врачи в качестве такого средства является ни чем иным, как просто медицинским «разводом» и выкачкой денег. Иммунитет действительно можно поднять, но только не с помощью таблеток. Для этого есть множество других и проверенных способов. Не стоит пихать своего ребенка таблетками по первому назначению врачей. Это может не только не улучшить ситуацию, но и значительно ее усугубить.На самом же деле коррекция иммунитета возможна исключительно оптимизацией параметров образа жизни: достаточное пребывание на свежем воздухе, ненасильственное кормление, физические нагрузки, оптимизация параметров воздуха в квартире, своевременное опорожнение кишечника, ограничение контактов с больными детьми, обучение родителей искусству правильной помощи при респираторных вирусных инфекциях — вот в этом, собственно, и состоит программа поднятия иммунитета детям любого возраста.Напомним, что доктор Комаровский рассказал, как уберечь себя и ребенка от вирусов. По словам Комаровского, концентрация вирусов в открытом воздухе в тысячи раз меньше, чем в любом помещении. Из этого следует, что чем больше в помещении людей, тем больше шансов подцепить заразу.Доктор советует держать максимально возможную дистанцию от людей, у которых есть признаки ОРВИ, такие как: кашель, чихание, заложенный нос.Источник инфекции — руки больного. Поэтому Евгений Комаровский рекомендует избегать рукопожатий, а если нужно браться за что-либо в общественных местах, то лучше использовать перчатки.