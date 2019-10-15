Названа лучшая диета для здоровья кожи

Она действительно дает результат.

Сейчас все больше популярности набирают системы питания, которые оздоравливают организм, благотворно влияют на качество кожи, волос, ногтей и, что немаловажно, не портят настроение в течение дня (признаемся, от вида скудных порций куриной грудки иногда хочется плакать).

Не так давно адепты велнеса обратили внимание на диету с высоким содержанием гиалуроновой кислоты, той самой, которой сдабривают увлажняющие кремы. Смысл этой системы питания не в том, чтобы скинуть несколько килограммов, а в том, чтобы улучшить текстуру и качество кожи.

Гиалуроновая кислота — это высокомолекулярный полисахарид, который входит в состав соединительной, эпителиальной и нервной тканей, этот компонент стимулирует выработку коллагена и эластина, которые отвечают за красоту кожи. В рамках диеты организм получает больше продуктов с гиалуроновой кислотой, что должно благоприятно повлиять на ваше отражение в зеркале. Итак, какие продукты должны присутствовать в рационе тех, кто собирается омолодить тело изнутри и получить красивую и сияющую кожу?
КАРТОФЕЛЬ

В рамках исследования образа жизни жителей маленькой японской деревушки Юзури-Хара выяснилось, что своим цветущим видом они обязаны хорошей экологии, низкому уровню стресса и большому количеству картофеля в рационе. Да, этот овощ — кладезь гиалуроновой кислоты, витамина С и антиоксидантов. Похожими свойствами богат и сладкий картофель — батат. Важно, что на пользу пойдет отварной плод с правильным гарниром, а вот от картофеля фри кожа лишь пострадает, виной тому большое количество трансжиров.
КЕЙЛ

Кейл — еще один продукт с высоким содержанием гиалуроновой кислоты. Рецепт простого и быстрого салата красоты для кожи: кейл, оливковое масло, лимонный сок, соль и перец.
КРАСНОЕ ВИНО

Приятный сюрприз в любой диете — бокал красного вина за ужином.
ТЕМНЫЙ ШОКОЛАД

Еще один бонус — десерт в списке разрешенных продуктов. Темный шоколад идет на пользу коже.
КРАСНОЕ МЯСО

Красное мясо богато гиалуроновой кислотой, а в тандеме с красным вином это не только ужин гедониста, но и забота о себе.
МИНДАЛЬ

Качественный белок, клетчатка, здоровый жир, витамин Е и гиалуроновая кислота — это все содержится в миндале. Идеальный перекус, с какой стороны ни взгляни.
ЦИТРУСОВЫЕ

Цитрусовые — хороший источник углеводов и той же гиалуроновой кислоты.

КОСТНЫЙ БУЛЬОН

Популярный суперфуд. Для бульона берут кости животных, которые вывариваются в течение нескольких часов. Например, говяжьи кости требуют от 24 до 48 часов вываривания. Полученный бульон очень полезен для костей и кожи.
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