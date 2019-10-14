Названы продукты, которые важно есть во время простуды

Такой рацион способствует выздоровлению.При простуде или гриппе важен правильный режим питания и рацион, основой которого должны стать овощи и фрукты, зелень, а также рыба и морепродукты.Любые вирусные заболевания существенно ослабляют организм и негативно сказываются на работе всех систем. Потому в этот период организму нужно большее количество витаминов, микроэлементов и питательных веществ. При этом от всех тяжелых блюд, в первую очередь, жареного, соленого, жирного, копченого, любых полуфабрикатов и фаст-фуда, нужно отказаться.«Стоит употреблять как можно больше свежих овощей и фруктов, чтобы укрепить иммунитет и обеспечить организм всеми необходимыми микроэлементами.Особенно важен в период реабилитации витамин С. Все цитрусовые, ровно как и другие фрукты и овощи, придают организму сил и не требуют затрат энергии на переваривание.При этом, вместо мандарин или апельсинов, лучше налегать на грейпфруты. В них больше ценных кислот, которые мягко выводят из организма лишнюю жидкость, приводят в порядок давление, насыщая при этом организм витаминами», — рассказала специалист.Полезны в период выздоровления разнообразные сорта рыбы и морепродукты, а также натуральные растительные масла, которые идеально подчеркнут вкус свежих овощей и зелени.«Морская рыба, особенно лосось, скумбрия, селедка, так же как растительные масла, особенно льняное, подсолнечное, тыквенное и оливковое богаты витамином D, который активно блокирует вирусы. Осенью и зимой содержание этого витамина в организме резко снижается из-за недостатка солнечного света», — объяснила врач.