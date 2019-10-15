Почему женщинам нельзя носить тяжести: ответ врачей

Носить тяжести опасно как для женщин, так и для мужчин.Главное, всегда соблюдать технику безопасности. Женщинам рекомендует поднимать до 15 кг за один раз.Если поднимать неправильно, тогда есть риск получить травму спины. Поскольку основная нагрузка приходится на межпозвонковые диски.Какие проблему могут возникнуть?Но у женщин есть главная причина почему нельзя поднимать тяжести. Это риск смещения органов малого таза: матки, яичников, мочевого пузыря и прямой кишки.Если при подъеме тяжестей выпячивать живот — в брюшной полости повышается давление. А постоянно повышенное внутрибрюшное давление со временем заставляет органы малого таза смещаться — это называется пролапсом.Исследования подтверждают связь между регулярными физическими нагрузками и пролапсом. Однако основные факторы риска развития пролапса — роды, возраст и лишний вес.