Мочевой пузырь: врачи назвали симптомы инфекции

Мочевой пузырь является одним из наиболее важных органов мочевыделительной системы.Вместе с почками, он отвечает за выведение лишней жидкости и отходов из организма через мочу.Когда некоторые бактерии попадают в мочевые пути и поднимаются по ним, попадая в мочевой пузырь, это становится причиной ряда раздражающих и болезненных симптомов, которые указывают на возможную инфекцию.Обычно, бактерии концентрируются в желудочно-кишечном тракте, влагалище и даже в мочеиспускательном канале. Большая их часть просто выводятся из организма, не вызывая инфекции; тем не менее, никто не может предугадать, когда может развиться инфекция.Когда мы чувствуем у себя признаки инфекции мочевого пузыря, очень важно как можно раньше начать правильное лечение, чтобы ее неприятные симптомы не ухудшили наше качество жизни и не помешали заниматься своими ежедневными делами.Тем не менее, зная, что инфекция может появиться в любое время, будет полезно предпринять некоторые профилактические меры, чтобы снизить риск ее возникновения.Мочевой пузырь: симптомы инфекцииСимптомы инфекции мочевого пузыря могут варьироваться от человека к человеку, а также в зависимости от типа бактерий, которые атакуют организм.Чаще всего, они могут включать:Жжение при мочеиспускании.Постоянные позывы к мочеиспусканию.Боль в спине или животе.Мутная моча с резким запахом.Лихорадка и озноб.Как можно предотвратить инфекцию?Мы не утверждаем, что есть 100% эффективный способ предотвратить инфекции мочевыделительной, но то, что мы можем сделать, это уменьшить риск их возникновения, придерживаясь некоторых здоровых привычек.Пейте больше жидкостиУпотребление большого количества воды и других полезных жидкостей помогают очистить мочевыделительную систему и устранить любые бактерии, которые могут вызвать инфекции.Обязательно пейте каждый день от 6 до 8 стаканов воды, свежевыжатых соков, чая или смузи.Однако, не стоит заменять воду готовыми соками или газировкой, так как они богаты сахаром и это может лишь увеличить риск заражения, а также просто вредно для здоровья.Чаще ходите в туалетВсякий раз, когда вы чувствуете позывы к мочеиспусканию, очень важно не терпеть, это может привести к росту бактерий, а затем и к появлению инфекции.Старайтесь ходить в туалет, по крайней мере, каждые два-три часа, или всякий раз, когда вы чувствуете потребность.Избегайте агрессивных химических веществХимические средства для интимной гигиены могут привести к изменению флоры влагалища и уничтожить «хорошие» бактерии, которые защищают нас от инфекций мочевых путей.Ароматизированные вагинальные спреи, присыпки или мыло, в частности, влияют на рН влагалища и делают нас более восприимчивыми к инфекции.ГигиенаЕжедневная интимная гигиена имеет важное значение для профилактики инфекций, потому что таким образом мы удаляем потенциально вредные бактерии, которые могут быть во влагалище.Помимо самого процесса очищения, старайтесь избегать долгого ношения мокрой одежды, например, купальника. Влага приводит к росту бактерий и может, в конечном итоге, стать причиной проблем со здоровьем.Кроме того, в идеале, следует использовать мягкое мыло или натуральные средства для интимной гигиены, чтобы предотвратить дисбаланс уровня рН.Выбирайте правильное нижнее бельеВыбор подходящего нижнего белья также важен для профилактики этих заболеваний. Некоторые производители делают белье из ткани, которая вызывает повышенное скопление влаги в этой зоне, таким образом, это может привести к росту микроорганизмов.Рекомендуется носить свободно облегающее хлопковое белье, так как оно не мешает нормальной вентиляции и предотвращает появление влаги.Правильная одеждаВ дополнение к правильному нижнему белью, вы должны также избегать ношения плотно облегающей одежды, такой как джинсы и другие брюки, которые задерживают влагу в этой деликатной области и приводят к развитию некоторых видов заболеваний.Постарайтесь чаще носить свободные джинсы, хлопковые брюки или юбки.Черничный морсНа протяжении многих лет черничный и клюквенный морс считается хорошим средством для борьбы и предотвращения различных типов инфекций мочевых путей, из-за высокого содержания витамина С и антиоксидантов, которые помогают поддерживать правильный Ph мочи, предотвращая рост бактерий.Приготовьте натуральный сок из черники или клюквы, без сахара, и пейте один стакан в день, желательно на пустой желудок.В специализированных магазинах натуральных продуктов и аптеках, вы можете найти готовый клюквенный сок или БАДы с клюквой, но они не являются лучшим решением, поскольку часто содержат сахар или другие не самые полезные компоненты.