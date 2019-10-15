Миома матки: кто находится в группе риска

Многие женщины содрогаются при мысли о визите к гинекологу и предпочитают пропускать плановые осмотры. Они занимаются самолечением и игнорируют воспаления органов репродуктивной системы, считая их легкими недомоганиями, которые пройдут сами по себе. Однако, в будущем эти «тревожные звоночки» могут стать причиной развития множества опасных заболеваний.В частности, в наши дни диагноз миома матки ставят каждой четвертой женщине. При этом «возраст» заболевания стремительно снижается. Сейчас с этой проблемой сталкиваются даже молодые девушки. Тем не менее, основная «зона риска» — женщины в возрасте от 30 до 50 лет.Предлагаем разобраться в том, что такое миома матки, какие симптомы и признаки, важно не пропустить.Миома матки – это доброкачественная опухоль мышечного слоя матки. Если заболевание не обнаружить вовремя, миома будет развиваться и увеличиваться в размере. Тем не менее, сейчас врачи успешно удаляют новообразования даже больших размеров.Какие симптомы нельзя пропустить:существенное увеличение количества выделений во время менструации;боли внизу живота, болезненные ощущения в области поясницы;ощущение давления на мочевой пузырь, и как следствие частое мочеиспускание;нарушение графика менструаций, возможно кровотечение между циклами;увеличение живота;неожиданные боли во время полового акта;запоры или нарушения стула.Также есть вторичные признаки, например: анемия, слабость, бледность, сухость кожи, ослабленность ногтевых пластин, волос, быстрая утомляемость женщины.Кто находится в группе риска:женщины после 30-ти лет. С возрастом риски растут. Если после 30-ти миому диагностируют каждой четвертой женщине, то после сорока – каждой третьей.Женщины с ожирением, диабетом, повышенным давлением;Наследственность. Риски растут, если у прямых родственниц ранее диагностировали заболевание;Наличие гинекологических проблем (даже если ранее их уже удалось решить).Часто миому матки путают с более безобидным диагнозом – «киста яичника». На первых этапах эти заболевания похожи. Отличить их легко после ультразвуковой диагностики. В некоторых случаях нужна компьютерная томография. Также используют диагностическую лапароскопию. В любом случае, опытный гинеколог поможет определить проблему уже на ранних этапах ее возникновения и приступить к лечению.Существует два метода лечения миомы матки: консервативный и оперативный. В первом случае применяют гормональные, противовоспалительные средства. Если они не работают, проводят операцию по удалению миомы. Обычно операция необходима для женщин, испытывающих сильные боли, обильные кровотечения. Также нужно удалять большие и быстро растущие миомы.Важно понимать, что на начальных этапах миома матки может никак себя не проявлять. Самостоятельно женщине очень сложно заметить такие изменения в организме. Поэтому, решением проблемы могут стать плановые осмотры у гинеколога, которые должны проходить каждые полгода.