Медики назвали основные признаки рака крови

10 симптомов, которые часто игнорируют.Лейкемия… Этим термином называют один из видов рака, который поражает ткани, формирующие кровь (костный мозг). Рак задействует лейкоциты и характеризуется их аномальным образованием.Лейкоциты являются важной частью защитной системы организма. Они растут и делятся совершенно определенным образом, удовлетворяя все потребности организма.Но у пациентов с лейкемией костный мозг производит их беспорядочно, и хотя их количество увеличивается, свою защитную функцию они выполнять не могут, так как являются дефектными.По мере прогрессирования заболевания происходит вмешательство в производство и других клеток крови, таких как эритроциты и тромбоциты.Тогда-то и возникают периоды анемии, кровотечения, а еще организм становится очень уязвимым к различным типам инфекций.Но самым тревожным является то, что многие люди просто не знают или не обращают внимания на симптомы лейкемии, что, конечно, затрудняет получение ранней диагностики и уменьшает шансы на положительный исход.По этой причине мы хотим рассказать вам о 10 наиболее распространенных клинических проявлениях лейкемии, которые ни в коем случае нельзя игнорировать.1. Появление фиолетовых и красных пятен на кожеВ медицинской терминологии это состояние известно как «петехии» (точечное кровоизлияние). Это красноватые или фиолетовые пятна, которые появляются группами, как правило, на груди, спине или руках.Этот симптом вызван нарушением кровообращения, когда кровь сгущается и не течет должным образом. Очень часто данный симптом принимают за кожную сыпь и не придают ему особого значения.2. Боль в костях и суставахСуществует множество заболеваний, которые вызывают боль в костях и суставах. В случае лейкемии эта боль связана со скоплением дефектных лейкоцитов.Люди могут чувствовать колющую или тупую боль, интенсивность которой может варьироваться в зависимости от пораженного участка.3. Головная больГоловная боль также является одним из симптомов лейкемии, которые часто игнорируются. Она проявляется в случае острого лейкоза и имеет тенденцию быть длительной и интенсивной.Возникает же головная боль из-за того, что приток крови к головному и спинному мозгу ограничен, как при мигрени, когда сосуды сильно сужаются (сжимаются).4. Воспаление желез и лимфатических узловКогда лейкемия ставит под угрозу производство белых и красных кровяных телец, способность организма реагировать на инфекции уменьшается.Это изменяет протекание воспалительных процессов в теле и приводит к отечности в области желез и лимфоузлов, а еще может вызвать появление небольших безболезненных фиолетовых или синих шишек.5. Усталость и слабостьКонечно, сложно заподозрить лейкемию по чувству усталости или общей слабости. И тем не менее этот симптом также не следует игнорировать, ведь он может быть связан и с раком крови.Уменьшение количества эритроцитов (красных клеток крови) негативно влияет на способность организма транспортировать кислород и питательные вещества, что приводит к анемии и хронической усталости.6. Необычные кровотеченияЛюбые необычные и необъяснимые кровотечения могут быть признаком лейкемии (не заметить который трудно). Уменьшение количества тромбоцитов препятствует свертыванию крови, что повышает вероятность кровотечений.7. Повышенная температура тела и частые инфекционные заболеванияЛюбые формы лейкемии уменьшают способность иммунной системы реагировать на патогены, вызывающие инфекции.По этой причине пациенты с данным заболеванием испытывают непрерывные эпизоды лихорадки и респираторных инфекций, таких как простуда и грипп.Во многом это связано с раковыми клетками, препятствующими способности лейкоцитов действовать против вирусов и бактерий.8. Необъяснимая потеря весаКак и в случае с другими типами рака лейкемия может вызвать резкую и необъяснимую потерю веса у пациента. Это может стать побочным эффектом крайней усталости и снижения аппетита и, вне всяких сомнений, является тревожным симптомом.9. ОдышкаОдышка, или затрудненное дыхание, вызвана уменьшением оксигенации клеток, которое возникает из-за нарушения циркуляции крови.Некоторые люди долго не могут «перевести дыхание», а другим кажется, что им не хватает воздуха (не испытывают облегчения от поступления кислорода).10. Боль в животе и вздутиеКогда лейкемия прогрессирует, она вызывает набухание печени или селезенки, что сопровождается рецидивирующей болью в животе и чувством «переполненности» чуть ниже ребер.Некоторые пациенты даже испытывают несильную боль в нижней части спины, а у кого-то появляются тошнота, рвота и изменения в работе кишечника.В последние годы лечение лейкемии стало значительно более успешным; однако большая часть его успеха все же зависит от раннего выявления заболевания.По этой причине очень важно быть внимательными к проявлению любого их вышеперечисленных признаков. Да, они могут быть связаны и с другими, менее серьезными недугами, но рисковать не стоит.