Врачи объяснили, может ли кофе спровоцировать онкозаболевания

Эксперты рассказали, как пить кофе для защиты от рака.Кофе окончательно закрепил за собой репутацию напитка, который прекрасно вписывается в здоровый рацион питания. Тем не менее, чтобы его употребление оказывало наиболее благоприятный эффект на организм, нужно следовать определенным принципам, считают ученые.Специалисты выделили несколько ключевых признаков полезного кофе. В частности, эксперты из МАИР — Международного агентства по изучению рака (США) настоятельно рекомендуют пить кофе не слишком горячим.«Температура полезного кофе не должна превышать 65 °С, поскольку в виде горячего напитка он может оказаться канцерогеном, приводящим к развитию рака горла и пищевода», — пояснили научные работники.Также исследователи сделали заключение, что кофе, который употребляется в условиях нездорового существования, не оказывает ощутимого позитивного эффекта. Кофе полезен, но только пока в рационе присутствует качественная пища и человек не курит, констатировали медики.Кроме того, ученые говорят, что предпочтительнее все же пить кофе с кофеином, а не декофеинизированный. По их словам, при удалении кофеина напиток теряет сразу много антиоксидантов, которые борются с окислительным стрессом и воспалительными реакциями в организме.Также эксперты пояснили, что полезный для здоровья кофе не должен содержать сахара. Кроме того, он должен быть приготовленным, а не растворимым.Исследование шведских ученых из Университета Умео показало, что сваренный в турке кофе способствует снижению риска возникновения рака груди. Проведенный затем мета-анализ 59 независимых исследований позволил специалистам сделать вывод, что кофе также может уменьшать общую заболеваемость такими видами онкологии, как рак мочевого пузыря, ободочной и прямой кишки, печени, эндометрия, пищевода, поджелудочной и предстательной железы.