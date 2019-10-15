Врачи напомнили об основных симптомах аппендицита

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Важно вовремя обратиться к медикам.Чтобы проверить, аппендицит у тебя или просто газы, нужно просто нажать нажать на живот справа внизу.Аппендицит многих «застает врасплох», между тем при этом заболевании промедление с оказанием необходимой медицинской помощи может быть очень опасно. Поэтому желательно знать его симптомы, чтобы вовремя вызвать скорую помощь.Но… Почему он возникает? Аппендицит — это воспалительный процесс аппендикса, придатка прямой кишки. Он бывает у детей и взрослых, поэтому все должны знать симптомы и возможные причины этого заболевания. В этой статье мы расскажем о них.Признаки аппендицита1. Тип болиБоль обычно начинается в области пупка, затем болевые ощущения понемногу перемещаются в правую нижнюю часть живота и даже немного отдают в бедро.Когда мы нажимаем на это место, боль становится более интенсивной, более острой и непереносимой.Желудок становится «твердым». Возникает странное ощущение его «полноты». Если немного нажать на живот, почувствуем непривычную твердость. С чем это связано? С кишечным воспалением, с инфицированным аппендиксом, который может вызвать серьезные проблемы.Возможно, при ходьбе боль внизу живота становится сильнее. Она всегда бывает с правой стороны.Облегчение испытываем, только когда ложимся. Но ненадолго.Попробуй покашлять. Если при этом ты почувствуешь сильную боль или жжение в животе, это явный признак воспаления в этой части живота.Имей в виду, что часов через двенадцать-четырнадцать после появления этих симптомов боль, скорее всего, станет более острой, и потребуется срочная операция. Особенно важно замечать эти признаки у детей. Если они жалуются на нечто подобное, немедленно обращайся к врачу.2. Вторичные симптомы, сопровождающие боль в животеВысокая температура. Это очень важно. Если боль в правом боку сопровождается высокой температурой, немедленно обращайся к врачу.Запор. Эта инфекция аппендикса всегда сопровождается небольшими сокращениями кишечника. Очень часто при этом возникает запор; когда человек делает «усилие», возникает сильная боль.Потеря аппетита. При этом имеем неприятное ощущение полноты желудка. Достаточно съесть совсем немного, и кажется, что желудок полон. Когда в желудке и кишечнике скапливаются газы, выпустить их не получается. Это усиливает ощущение «переполненности».Тошнота, общее недомогание и усталость часто сопровождают симптомы аппендицита. Эти признаки могут появляться за несколько дней до того, как боль становится непереносимой и требуется срочная медицинская помощь. Следует иметь это в виду.Но… Что вызывает аппендицит?Гиперплазия лимфоидных фолликулов: название довольно сложное, но понять, о чем идет речь, просто. Происходит примерно то же, что с миндалинами в горле при их воспалении. Лимфоидные фолликулы играют важную роль в аппендиксе, но когда они воспаляются, они увеличиваются в размере и закупоривают просвет червеобразного отростка. Это вызывает инфекцию и жар. Такое чаще всего происходит в возрасте от восьми до тридцати лет, и, соответственно, в этом возрасте чаще всего бывает аппендицит.Копролиты. Обтурацию (закупорку) просвета могут вызывать накапливающиеся в этом месте так называемые «копролиты» («каловые камни»). При этом также возникает воспаление аппендикса. Имей в виду, что регулярные запоры чреваты и такой опасностью. Перистальтика кишечника постепенно ухудшается, возникает воспаление, инфекция… Может воспалиться аппендикс, и если вовремя не принять меры, дело может закончиться опасным для жизни перитонитом.Воспаление. На стенках аппендикса находятся так называемые «лимфоидные фолликулы». Они, как уже было сказано, подобны миндалинам. Иногда в результате какой-то болезни или попадания в аппендикс чужеродных элементов там накапливаются бактерии, и эти фолликулы воспаляются. Такое случается нередко, так как в кишечнике много бактерий, и при определенных условиях они вызывают аппендицит.Чтобы уменьшить вероятность этого заболевания, нужно следить за своим питанием. Мы не хотим сказать, что правильное питание точно позволит избежать аппендицита, но его вероятность станет намного меньше. Да и всему организму пойдет на пользу его очищение от токсинов и избавление от запоров.Пей достаточное количество воды, ешь больше овощей и фруктов (и других продуктов с высоким содержанием клетчатки), не забывай о пробиотиках. Такие продукты, как кефир или греческий йогурт, дают организму полезные бактерии.Очень полезно также выпивать по утрам стакан теплой воды с лимоном. Это помогает очищать организм, освобождать его от токсинов, а также с самого утра «заряжает» его витаминами.