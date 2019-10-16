Названы симптомы инфаркта, которые нельзя игнорировать
Научные работники Национального института здоровья Нью-Йорка опубликовали статью об атипичных формах инфаркта миокарда. Симптомы таких инфарктов столь незначительны, что нарушение оказывается «скрытым».
Обследование 1800 человек старше 45 лет, не сомневавшихся в хорошем здоровье своего сердца, показало: почти 8% испытуемых имели рубцы на сердечной мышце, о чем даже не подозревали. Выяснилось, что в половине этих случаев у людей был скрытый инфаркт миокарда.
На самом деле эти участники сталкивались с симптомами инфаркта, но принимали их за другое расстройство. В частности, у них наблюдались тошнота или рвота, сильная усталость и одышка, боли в челюсти, в шее.
«При атипичных формах инфаркта боль может быть в различных местах, только не в сердце, потому иногда симптомы не позволяют точно определить характер приступа. Либо болей может не быть вообще, тогда смерть может быть мгновенной», — высказались специалисты.
По их мнению, людям старше 40 лет при наличии родственников с болезнями сердца и людям старше 50 лет с ожирением, гипертонией и диабетом, а также курильщикам избежать скрытого инфаркта можно лишь одним путем – регулярно наблюдаясь у терапевта и кардиолога.
Согласно данным исследования, около 70% пациентов, которые умерли в результате перенесенного инфаркта миокарда, уже имели до приступа рубцы на сердечной мышце. Помимо указанных выше признаков атипичный инфаркт может проявляться абдоминальной симптоматикой, которая имеет признаки заболеваний ЖКТ.
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