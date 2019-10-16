Эти виды онкологии чаще встречаются у молодежи

Анализ велся на протяжении 20 лет.Ученые рассказали, что обычно риск развития рака возрастает по мере старения, но 8 типов заболевания встречаются у молодых людей. Результаты исследования опубликовало Американское общество по борьбе с онкологией.Ученые провели исследование с участием добровольцев от 25 до 84 лет. Анализ велся на протяжении 20 лет. Выяснилось, что к 49 годам количество больных определенными типами рака возросло. В основном заболевания были связаны с ожирением: миелома, образования в поджелудочной железе, желчном пузыре, почках, матке, эндометрии, кишечнике. Предположительно, проблема усугублена малоподвижным образом жизни миллениалов и популярностью фастфуда.Ученые выявили у молодежи рак ЖКТ и лейкоз, не имеющие связи с лишним весом. Предполагается, что недуги развиваются из-за плохой экологии, канцерогенов, частого использования антибиотиков, роста числа аутоиммунных заболеваний.