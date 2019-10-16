Ученые выявили связь между долголетием и пребыванием на холоде

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Оказалось, что холод действительно способствует продлению жизни.Исследователи из Морской биологической лаборатории (США) пришли к заключению о том, что холод способствует продлению жизни. Ученые установили, что низкие температуры воздействуют на специфические гены, которые блокируют чувствительные к морозу белки. При этом и возникает эффект долголетия.Авторов исследования побудил заняться поисками известный в биологии феномен: некоторые беспозвоночные животные умирают позже собратьев, если обитают в холоде. давно известно, что температура среды и тела воздействуют на продолжительность жизни. Например, некоторые животные умирают позже собратьев, если обитают в холоде. Ученые провели эксперименты над 11 видами коловраток, задавшись целью определить, действительно ли холод способствует продлению жизни.Проведенные эксперименты подтвердили, что «холодцовая» теория долголетия отчасти верна. Исследователи выяснили, что под действием холодных температур включались гены, кодирующие в организме коловраток белок TRPA1, из-за чего они погибали позже сородичей, не подвергавшихся испытанию холодом. Но самый существенный эффект увеличения продолжительности жизни дал комплекс из низкоуглеводной диеты в сочетании с холодной средой обитания.«При низких температурах замедляется метаболизм. Это же способствует тому, что клетки организма меньше повреждаются», — ученые пока не утверждают, но допускают, что эффект продления жизни на холоде связан именно с этим.Исследование в этом направлении еще продолжится.