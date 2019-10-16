Этот привычный овощ помогает контролировать уровень сахара в крови

Преимущества картофеля.Часто можно услышать в наше время, что картофель является не слишком полезным корнеплодом. Так ли это на самом деле.Вот некоторые из преимуществ картофеля для здоровья и питания:1. Богат питательными веществамиКартофель является отличным источником многих витаминов и минералов. Он содержит белки, углеводы, клетчатку, витамин С, В6, калий, марганец, магний, фосфор, ниацин и фолиевую кислоту. Его пищевое содержание может варьироваться в зависимости от сорта и способа приготовления. Важно отметить, что картофельная кожура также содержит большое количество витаминов и минералов.2. Содержит антиоксидантыКартофель богат такими соединениями, как флавоноиды, каротиноиды и фенольные кислоты. Они действуют как антиоксиданты в организме, поскольку нейтрализуют свободные радикалы, которые могут вызвать хронические заболевания, такие как проблемы с сердцем, диабет и рак.Исследования также показывают, что антиоксиданты, присутствующие в картофеле, могут ингибировать рост раковых клеток в печени и толстой кишке.Для сравнения — красный картофель содержит в 3-4 раза больше антиоксидантов, чем белый.3. Улучшает контроль сахара в кровиКартофель содержит особый вид крахмала, называемый стабильным крахмалом. Этот крахмал не разлагается и полностью усваивается организмом.Он достигает толстой кишки, где становится источником питательных веществ для полезных бактерий в кишечнике. Устойчивый или резистентный крахмал связан с улучшением контроля уровня глюкозы в крови.4. Полезен для мозгаКартофельный крахмал является одним из лучших источников витамина В6, который играет важную роль в развитии мозга детей и может замедлить снижение когнитивных функций у пожилых людей. Крахмал также помогает организму высвобождать гормоны, такие как серотонин, мелатонин и норадреналин, которые могут регулировать настроение, помогают в управлении стрессом и помогают для здорового сна.5. Облегчает камни в почкахПовышенный уровень мочевой кислоты в крови является основным источником камней в почках. Потребление картофеля вместе с кожурой может быть особенно полезным для людей, которые страдают от камней в почках. Причина в том, что картофель является богатым источником питательных веществ, таких как щелочные соли, мед, марганец, калий и витамин В, которые помогают облегчить проблемы с почками.