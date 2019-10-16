Эти привычки могут спровоцировать боль в спине
Миллионы людей страдают от периодических или хронических болей в спине. Вот некоторые виды повседневной активности и привычки, которые способны эти боли спровоцировать.
Нехватка молочных продуктов в рационе. Если вы страдаете от невосприимчивости к лактозе, то нужно убедиться в том, что каждый день вы получаете достаточное количество кальция, ведь молочных продуктов в рационе нет. Кальций крайне необходим для нормального здоровья костей. Обязательно включите в питание зелёные листовые овощи, рыбу с мягкими костями вроде шпрот, консервированных сардин и форели, а также другие блюда с кальцием.
Смартфоны. Зависимость от смартфонов прямо отражается на здоровье позвоночника. Из-за смартфона у нас возникает так называемая «телефонная шея», потому что мы постоянно наклоняем голову для того, чтобы смотреть в экран. Эта неестественная поза может спровоцировать сильные боли в спине с годами. Постарайтесь реже пользоваться подобными устройствами.
Курение. Это вредно по многим причинам, и в том числе из-за воздействия на спину. Курение поражает кости и приводит к преждевременному износу межпозвоночных дисков. Вредная привычка снижает циркуляцию крови к позвоночнику, вызывая обезвоживание. Из-за курения мы не получаем важные нутриенты, которые нужны нашей спине для сохранения здоровья.
Физические нагрузки. Регулярные физические нагрузки вроде подъема тяжелых весов, особенно если вы выполняете их недостаточно правильно, могут привести к очень серьезным и хроническим проблемам с позвоночником. Обязательно возьмите несколько занятий у профессионального инструктора, который научит вас, как обращаться с тяжелыми весами, в каком положении должна быть ваша спина, расскажет о важности разминок перед весовыми тренировками, которые подготавливают мышцы к нагрузкам и защищают от возможных проблем со спиной. Правильное положение тела также важно при занятиях на велотренажерах.
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Добавил sigivigi в категорию Травматология
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