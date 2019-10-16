Эти привычки могут спровоцировать боль в спине

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Почему болит спина.Миллионы людей страдают от периодических или хронических болей в спине. Вот некоторые виды повседневной активности и привычки, которые способны эти боли спровоцировать.Нехватка молочных продуктов в рационе. Если вы страдаете от невосприимчивости к лактозе, то нужно убедиться в том, что каждый день вы получаете достаточное количество кальция, ведь молочных продуктов в рационе нет. Кальций крайне необходим для нормального здоровья костей. Обязательно включите в питание зелёные листовые овощи, рыбу с мягкими костями вроде шпрот, консервированных сардин и форели, а также другие блюда с кальцием.Смартфоны. Зависимость от смартфонов прямо отражается на здоровье позвоночника. Из-за смартфона у нас возникает так называемая «телефонная шея», потому что мы постоянно наклоняем голову для того, чтобы смотреть в экран. Эта неестественная поза может спровоцировать сильные боли в спине с годами. Постарайтесь реже пользоваться подобными устройствами.Курение. Это вредно по многим причинам, и в том числе из-за воздействия на спину. Курение поражает кости и приводит к преждевременному износу межпозвоночных дисков. Вредная привычка снижает циркуляцию крови к позвоночнику, вызывая обезвоживание. Из-за курения мы не получаем важные нутриенты, которые нужны нашей спине для сохранения здоровья.Физические нагрузки. Регулярные физические нагрузки вроде подъема тяжелых весов, особенно если вы выполняете их недостаточно правильно, могут привести к очень серьезным и хроническим проблемам с позвоночником. Обязательно возьмите несколько занятий у профессионального инструктора, который научит вас, как обращаться с тяжелыми весами, в каком положении должна быть ваша спина, расскажет о важности разминок перед весовыми тренировками, которые подготавливают мышцы к нагрузкам и защищают от возможных проблем со спиной. Правильное положение тела также важно при занятиях на велотренажерах.