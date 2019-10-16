Этот сухофрукт очень полезен для здоровья сердца

Отличная идея для перекуса.Изюм — вполне здоровый и полезный продукт. Он не получает никаких дополнительных ингредиентов или консервантов при обработке. Тем не менее, он всё же содержит много сахара. Так полезен ли изюм? Вот что по этому поводу говорят диетологи.Традиционный изюм высушивается на солнце и не содержит никаких дополнительных консервантов или стабилизаторов. Однако золотой изюм сушат в дегидраторе, и он содержат диоксид серы в качестве консерванта, что делает его золотистым по цвету.Оба вида изюма могут быть сделаны из того же самого сорта винограда, и оба полезны для здоровья. Изюм — это пища, богатая питательными веществами. Представьте, что все полезные свойства горсти винограда сосредоточены в одной крошечной ягоде.Изюм является хорошим источником фитонутриентов — природных соединений растений, которые содержат антиоксидантные и антимикробные свойства. В изюме также есть немного железа и небольшое количество других витаминов и минералов, в том числе около 300 мг калия на стандартную четверть стакана порции.Изюм также содержит магний, который полезен для здоровья сердца и для здоровой нервной и мышечной функции, и около двух граммов клетчатки на порцию.Но стоит помнить, что изюм достаточно калориен. В одной горсти может быть 24 грамма сахара — столько же, сколько в шоколадном батончике или пачке желейных конфет. Тем не менее, в отличие от конфет, изюм содержит массу витаминов и является источником энергии.Диетологи говорят, что разовая порция в 30 грамм — отличная доза витаминов и питательности для лёгкого перекуса.