Артрит: названы первые симптомы

Артрит — одно из самых опасных заболеваний, при котором происходит поражение сустава.

Артрит характеризуется припухлостью сустава с ярко выраженной болью. Однако, есть и другие симптомы, которые помогают вычислить болезнь.

Самым выраженным симптомом артрита врачи называют боль, которая может быть настолько сильной, что будет трудно уснуть, а также легко просыпаться ночью.

Еще одним признаком этого состояния является боль, когда человек поднимается по лестнице. Неприятные ощущения могут усиливаться при избыточном весе.
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