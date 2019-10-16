Врачи посоветовали, как нормализовать давление без лекарств

Осенью проблемы с давлением зачастую обостряются, потому специалисты настоятельно рекомендуют контролировать свой вес и сбалансировано питаться.Люди с лишним весом чаще других сталкиваются с проблемой высокого давления, а это дополнительные риски для здоровья. Потому, если лишние килограммы у вас есть – постарайтесь от них избавиться как можно скорее, но не за счет ограничения трапез, а за свет замены вредных и жирных продуктов полезными.«Для укрепления сосудов очень полезно ежедневно съедать горсточку грецких или кедровых орешков. А для очистки сосудов рекомендуются ежедневно съедать хотя бы столовую ложку меда, лучше 2-3 (вместо сахара), благотворно на тонус и очищение сосудов влияют также курага, лимоны, грейпфруты, хурма, чеснок. К тому же такой «набор» продуктов прекрасно укрепляет иммунитет и защитит вас от сезонных недугов», — отметила медик.При склонности к скачкам давления, в рационе обязательно должна быть рыба – желательно морская или океаническая, а также морепродукты (креветки, мидии, кальмары). При этом, если вы ведете борьбу с лишним весом, готовить эти продукты нужно в духовке ли на пару, так как в жаренном вид рыба впитывает в себя много масла и канцерогенов, которые образуются в процессе жарки. Не стоит также увлекаться сушенной и соленой рыбой, так как в ней огромное количество соли, которая задерживает жидкость, что может спровоцировать спазмы сосудов. Количество соли в рационе вообще нужно четко контролировать, не допуская «передозировки». Избегайте также острых и копченых продуктов – колбас, балыков, сарделек, рыбы холодного копчения, фаст-фуда, и т.д.Сырые овощи и фрукты – обязательны в ежедневном меню. В них содержится много полезных микроэлементов, витаминов и клетчатки, благодаря которой в организме синтезируются фиброзные волокна, которые укрепляют сосудистые стенки.Включайте в рацион побольше продуктов, богатых витамином Е – горох, чечевицу, зеленый лук, печенку, оливковое масло – они придают сосудам эластичность. Обязателен и витамин С (квашенная капуста, цитрусовые, киви, сельдерей, лук, петрушка, шиповник, сладкий красный перец), так как он придает венам прочность и помогает сосудам самоочищаться.