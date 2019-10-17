Названы витамины, которые нельзя принимать без назначения врача

Десятилетнее наблюдение за здоровьем 2700 человек показало, что прием пищевых добавок с кальцием повышает риск кальциноза сосудов, аортального стеноза, ишемической болезни сердца и инфаркта.Результаты исследования опубликованы в журнале Американской ассоциации сердца.Ученые из Университета Джона Хопкинса призывают консультироваться с кардиологом перед использованием препаратов кальция, и не назначать их себе для укрепления костей самостоятельно.– Многие считают, что чем больше витаминов и минеральных добавок, тем лучше. Но наше исследование демонстрирует, что избыток кальция в виде пищевых добавок может нанести вред сердечно-сосудистой системе, – говорит Эрин Микос, доцент медицины из Университета Джона Хопкинса.С возрастом кальций накапливается в аорте и коронарных артериях, затрудняя кровоток и увеличивая риск инфаркта. Но как же быть с солями кальция, которые скапливаются мягких тканях и органах после приема пищевых добавок?С возрастом кальций накапливается в аорте и коронарных артериях, затрудняя кровоток и увеличивая риск инфаркта.С промежутком в 10 лет 2742 человека дважды заполнили подробные диетические анкеты и сделали КТ сосудов сердца. Участникам было от 45 до 84 лет, 51% составляли женщины. Изначально кальциринованные бляшки на стенках артерий были обнаружены у 1,175 человек. Добавки с кальцием принимали 46% участников. Риск кальциноза за 10 лет у них увеличился на 22%. При этом среди участников с самым высоким диетическим потреблением кальция (более 1022 мг в день) не было никакого увеличения относительного риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.Почему продукты с высоким содержанием кальция полезны, а кальций в таблетках грозит инфарктом? Дело в том, что пищевые добавки содержат соли кальция, которые сложнее усваиваются организмом.– Здоровая диета и продукты, богатые кальцием, никак не вредят сердцу, – говорит доктор Микос. – Но принимать пищевые добавки нужно только по назначению врача, четко следуя индивидуальному плану и соблюдая дозировку.