Врачи назвали фактор, провоцирующий развитие онкологии

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Курение считается одним из основных факторов риска развития целого ряда онкологических заболеваний, в числе которых рак легких, горла, желудка, мочевого пузыря и молочных желез.По его словам, более 90% пациентов с раком легких – курильщики, и один этот факт уже доказывает, что курение значительно повышает риск развития этого вида рака. Лишь в редких случаях причиной рака легких становится воздействие других канцерогенных химических веществ, например, радона, асбестовой пыли, тяжелых металлов, хлорметилового эфира и так далее.Курение также считается основным фактором риска развития рака мочевого пузыря, что подтвердил также уролог, президент Армянской ассоциации молодых врачей Геворг Григорян. По словам специалиста, многие пациенты не знают этого, но риск развития этого вида рака напрямую зависит от количества выкуриваемых сигарет – чем больше человек курит, тем больше вероятность, что у него будет рак мочевого пузыря.Согласно данным ученых из индийского Национального центра по информатике и исследованию болезней, курение также связано с большинством случаев рака шеи и головы, а отказ от сигарет может сократить риск этих видов рака на 80%.Напомним, что, как утверждают ученые из U.S. National Institute of Environmental Health Sciences, курение вызывает серьезные и долговременные изменения в работе более чем 7000 генов (это примерно треть от всех известных в настоящее время генов). Изменение в работе генов, по мнению многих ученых, может повлечь за собой повышенный риск развития раковых заболеваний.