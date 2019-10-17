Названа причина ухудшения умственных способностей

Исследователи подметили интересную закономерность.Загрязненный воздух современных городов, насыщенный фабричными испарениями и выхлопными газами, негативно отражается на когнитивных способностях человека.К такому выводу пришла команда международных специалистов, которые проанализировали данные национального обследования, проводившегося в 162 округах Китая в 2010-2014 годах.Затем они сравнили их с официальной информацией о качестве воздуха. Выяснилось, что длительная жизнь в загазованных мегаполисах может увеличить риск деменции и болезни Альцгеймера.Как утверждают ученые, экология оказывала непосредственное влияние на результаты словесных и математических тестов, особенно – словесных. Загрязняющие частицы оказывали особое влияние на области мозга, связанные с речевыми навыками.Самые плохие результаты показывали те, кто длительное время обитал в неблагополучных с точки зрения экологии районах. Также исследователи подметили интересную закономерность – у мужчин негативный эффект оказался более выражен, чем у женщин. Хуже всех тесты выполняли представители сильного пола старше 64 лет с низким уровнем образования.