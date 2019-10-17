Названы самые полезные продукты для сердечно-сосудистой системы
Позаботься о своем сердце, скорректировав питание.
1. Лосось. Лосось в рационе человека дважды в неделю снижает риск возникновения ишемического инсульта на 50%. Сердцу полезна, впрочем, любая жирная рыба.
2. Овсянка, овсяное печенье. Именно в них содержится большее количество клетчатки. С овсянки стоит начинать свой день, она поможет контролировать аппетит.
3. Ягоды и зелень. Постоянное употребление флавоноидов в рационе снижает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 68%. В чем содержатся эти вещества: черника, смородина, виноград, яблоки, вино, брокколи, салат, малина, зеленый лук.
4. Гранат. Снижает уровень холестерина в крови, улучшает кровообращение, и более того является защитником стенок сосудов сердца.
5. Тыква. В ней содержится огромное количество бета – каротина, витамина С и калия. Этот набор полезных веществ активно борется с атеросклерозом сосудов сердца.
6. Чеснок. Он содержит оксид азота и сульфид водорода, благодаря которым тонизируются сосуды и понижается артериальное давление.
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