Медики назвали эффективный напиток для профилактики инсульта

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От каких болезней защитит кофе.Одна из причин болезни Паркинсона — недостаток дофамина в мозгу. Дофамин — биологически активное вещество, которое передает электрохимический импульс в нейроны и клетки мышечной ткани. Проще говоря, болезнь Паркинсона — дегенеративное заболевание мозга, вызывающее тремор, нарушение координации, трудности в ходьбе и движениях.Судя по результатам исследований, риск заболевания снижается на 25%, если в организм попадает нужное количество кофеина, т.к. кофе стимулирует нейрон.Различные научные эксперименты пролили свет на поразительный факт: люди, которые выпивают в среднем по три чашки кофе в день, подвижнее тех, кто его не пьёт.Кофе — защита от диабетаСогласно масштабному исследованию, которое охватило более 450 тысяч человек, ежедневная чашка кофе способна снизить риск заболевания диабетом 2 типа в среднем на 7%.Число наших современников, страдающих от диабета, стремительно растёт. Уровень инсулина резко повышается во время еды. И постоянный контроль питания — важный фактор для снижения дальнейшего развития диабета. Пациенты с диабетом вынуждены постоянно следить за этим. Проведено изучение двух групп людей: тех, кто пьёт кофе, и кто его избегает. Оказалось, что риск диабета 2-го типа в первой группе существенно ниже, потому, что кофе помогает блокировать амилоидные пептиды, которые способствуют развитию заболевания.Сбрасываем вес с помощью кофеСогласно некоторым исследованиям, 100 мг кофеина могут ускорить обменные процессы, жир в организме сжигается быстрее. Чем выше уровень метаболизма, тем быстрее можно достичь заветной цели — снижения веса. Конечно, есть много факторов, которые, наряду с кофе, влияют на скорость расщепления жиров, например, у молодых она выше. У тучных людей скорость обменных процессов возрастает на 10%, у худощавых на 29%.Снижение риска болезни АльцгеймераДеменция альцгеймеровского типа — заболевание, при котором страдают память и другие функции мозга. Кофеин, содержащийся в кофе, блокирует воспаление в головном мозге. Было обнаружено, что пожилые люди старше 65 лет, у которых содержание кофеина в крови было высоким, избегали болезни Альцгеймера или же её наступление задерживалось.Тау-белки, т.е. неправильно сложенные белки, тесно связаны с деменцией. Кофеин стимулирует выработку фермента, который, в свою очередь, блокирует процессы, связанные с формированием тау. Исследование показало, что люди, потребившие 200 мг кофеина перед проведением теста для проверки памяти, справились с заданием великолепно. Следовательно, можно укрепить память с помощью кофе.Кофе порадует репродуктивную системуРак предстательной железы начинается, когда клетки простаты начинают неудержимо расти. Простата — эта железа, которая бывает только в организме мужчин. Она вырабатывает семенную жидкость — составную часть спермы. Судя по результатам исследований, у мужчин, которые пьют не менее шести чашек кофе в день, риск рака простаты снижается на 20%. Вероятность возникновения рака эндометрия матки (внутренней слизистой оболочки матки) на 25% меньше у женщин, которые выпивают от четырех чашек кофе в день. Рак эндометрия стоит на четвертом месте среди наиболее распространенных видов у рака у женщин. Следовательно, кофе оказывается отличным напитком, дающим богатые преимущества.Снижает риск сердечного приступаСердечный приступ — это внезапное блокирование кровообращения в сердечной мышце. Будьте осторожны — неумеренное потребление кофе как раз повышает частоту сердечных приступов. Однако, умеренное его количество (1-3 чашки в день) оказывает обратное воздействие, риск приступа снижается. Особенно хорошо этот защитный эффект проявляется у женщин. Исследование, опубликованное в журнале Circulation Heart Failure, показало, что среди умеренных ценителей кофе сердечная недостаточность встречается на 11% реже.Сводит к минимуму риск возникновения цирроза печениЦирроз — это хроническое повреждение, вызванные различными причинами, ведущими к возникновению рубцов и отказу печени. Неоднократные исследования подтвердили, что чашечка кофе в день связана с уменьшением риска возникновения цирроза печени. Помимо этого, кофе может улучшить реакцию организма на некоторые методы лечения гепатита С.Нефильтрованный кофе (например, кофе по-турецки), помимо кофеина содержит такие вещества, как кафестол и кавеол, которые полезны для печени.Понижает риск инсультаИнсульт случается, когда прекращается снабжение кровью части мозга. Было доказано, что кофе влияет двояко. С одной стороны, регулярное потребление, по меньшей мере, 1 чашки в день снижает риск инсульта на 20% по сравнению с теми, кто не пьет кофе вообще; с другой — приступ может произойти сразу после кофе, особенно у людей, которые пьёт его нерегулярно. Настоятельно рекомендуется посоветоваться с врачом, прежде обзавестись привычкой к кофе.Альтернатива вредным анальгетикамБольшинство из нас испытывают головные боли, нервное напряжение, боли в спине и тому подобное. Приходится принимать болеутоляющие препараты, чтобы умерить боль. Эффект от разового приёма кофе и таблетки, такой, как ацетаминофен или ибупрофен, совершенно одинаковый. Недавнее исследование показало, что пациенты, принимающие таблетки с кофеином, на 5-10% чаще отмечают значительное снижение боли.Некоторые исследователи наблюдали за людьми, выполняющими офисную работу, те, кто пил кофе, сказали, что чувствуют умеренную боль, тогда как участники эксперимента, которые не пили кофе, сообщили, что сильную.Польза для кожиКофе стимулирует циркуляцию крови, эффективно уменьшает отёк тканей и шелушение кожи. Исследование показало, что у любителей кофе гораздо реже бывает базальноклеточная карцинома. Кофе обладает мочегонным эффектом, помогая организму избавиться от лишней влаги и токсинов, что в свою очередь улучшает внешний вид кожи. Антиоксиданты, содержащиеся в кофе, способствуют восстановлению кожи после солнечных ожогов. Итак, польза кофе для кожи очевидна.